Magyar barátok vehetik meg a szerb NIS-t

2025-12-26 19:54:00 CET

Az ügyletet 2026. január 15-ig le kell zárni.

A Gazprom a magyar Mollal tárgyal a NIS eladásáról, ami ellen nincs kifogásuk: a magyarok a barátaik, az ügyletet január 15-ig le kell zárni – jelentette ki Aleksandar Vučić. A szerb elnök – idézte a Reuters – emlékeztetett, hogy bár a nemzeti energiatársaságuk irányító részvénycsomagját birtokló, orosz Gazprom Nyeftyre ez év elején kivetett amerikai kereskedelmi tilalmak miatt a pancsovai finomító október eleje óta nem kap olajat, és így mára leállt, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

Szerbia fontos partner, és vizsgálják a térségi ellátásbiztonság közös erősítésének lehetőségeit – fogalmaztak a VG kapcsolódó kérdésére a Molnál. Emlékeztettek arra is, hogy decemberben a déli szomszédunkba irányuló olaj- és késztermék-szállításaikat 2,5-szeresükre emelték. Bár a mennyiségeket változatlanul nem hozzák nyilvánosságra, Szerbiát jelenleg jórészt a Mol láthatja el üzemanyaggal.

A NIS másik vevőjelöltje az Egyesült Arab Emírségek tulajdonában álló ADNOC, amely az osztrák OMV 24,9 százalékát is birtokolja. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma csütörtökön március 24-ig haladékot adott a NIS-nek az orosz tulajdonosi részesedés eladásáról szóló tárgyalások lezárására, az olajvásárlási tilalmat azonban nem oldotta fel .

Bár Szijjártó Péter november végén Orbán Viktorral, december elején pedig üzleti delegációval is Moszkvában járt, a külgazdasági és külügyminiszter szerint a lehetséges Mol–Gazprom Nyefty–NIS-ügylet csak érintőlegesen került szóba, mivel azt vállalati szintű kérdésnek tekintik. Korábban a Mol az orosz Lukoil amerikai szankciók miatt eladó bolgár és román energiaérdekeltségeinek vevőjelöltjeként is felmerült, ez a lehetőség azonban jelenleg nincs napirenden.

Ez részben azzal magyarázható, hogy a Román Legfelsőbb Védelmi Tanács november végén az MVM orosz gázvásárlásaira hivatkozva megakadályozta, hogy a magyar állami energiacég megvásárolja a német E.ON helyi áram- és gázszolgáltatóit; a Mol pedig – még friss amerikai engedéllyel is – szinte kizárólag orosz kőolajat vásárol.