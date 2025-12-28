Vlagyimir Putyin: Oroszország erőszakkal fogja elérni a céljait, ha Ukrajna nem akar békét

Ha Ukrajna nem siet a békekötéssel, és nem akarja békésen rendezni a konfliktust, Oroszország erőszakkal fogja elérni a céljait – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök.
A Reuters összefoglalója szerint Putyin a szombati, a TASZSZ állami hírügynökség által idézett kijelentését azt követően tette, hogy az újabb orosz drón- és rakétatámadásokat követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, Oroszország a háború folytatására törekszik, míg Kijev békét akar. Zelenszkij egyébként vasárnap Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, az ukrán elnök szerint megvitatják majd az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, és „gazdasági megállapodásról” is szó lesz. Közölte, a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv „nagyjából 90 százalékban kész van”, és azt mondta, „ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsünk annyi részletet, amennyit csak tudunk”. Hozzátette, az ukrán fél „területi kérdéseket is felvet majd”.Volodimir Zelenszkij vasárnap találkozik Donald Trumppal Floridában
A Kreml eközben a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz erők elfoglalták Mirnohrad, Rodinszke és Artemivka városát Ukrajna keleti részén, valamint Huljaipolét és Sztepnohirszket Zaporizzsja régióban. Az ukrán hadsereg a Huljaipole és Mirnohrad elfoglalásáról szóló bejelentéseket hamis állításnak nevezte.