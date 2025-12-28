Varga Judit-idézettel vágott vissza Magyar Péter Szily Nóra és saját maga támadóinak

Fidesz;karácsony;interjú;gyűlölet;Magyar Péter;Szily Nóra;

2025-12-28 18:23:00 CET

Ő azt szeretné, hogy a fideszes politikusok inkább kormányozzanak a hátralévő 105 napjukban, és ne újabb gyűlöletkeltésre vagy uszításra fordítsák az adófizetők pénzét.

Egy kicsit kezd elfajulni annak a karácsonyi interjúnak az utóélete, amelyet az ismert televíziós műsorvezető, Szily Nóra készített Magyar Péterrel.

Mint ismert, az interjúban a Tisza Párt elnöke elmondta, annak idején le akarták beszéli róla, hogy bemenjen a Partizán stúdiójába. Arról is mesélt, hogy beszédeit saját maga írja, és nem tud a telefonja nélkül hosszú távon nyugodtan meglenni, a kommenteket gyakran olvassa. Elképesztő lelki és fizikai nyomással jár a munkája, állítása szerint 3-4 órákat alszik, az alvásból veszi el az időt másra.

Beszélt arról is, hogy ki kell beszélnünk családi vagy társadalmi traumáinkat, hogy a mentális egészségünk jobb legyen. Szerinte a családok és az ország generáción átívelő problémáiról – Trianonról, a holokausztról, a németek kitelepítéséről, több százezer magyar nő megerőszakolásáról, a szocializmusról, az ügynökmúltról, a rendszerváltásról – kell beszélni. És ebben a kibeszélésben – mint mondta – ő a nőkre nagyon számít.

Magyar Péternek az utóbbi a megjegyzései voltak azok, amelyek után elszabadultak a fideszes indulatok, amihez az alaphangot a volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter adta meg egyetlen szóból – „Hányinger...” – álló Facebook-poszttal. Bár a fideszes influenszerek előtte is támadták Szily Nórát, ezután már Orbán Viktor pártjának prominensei is elkezdtek körözni az ügy felett. Írt Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki egyetértett Varga Judittal, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek az jutott eszébe, hogy az Orbán-kormányt néhány hónapja megdicsérő Észak-Korea elnöke „ugyanott” emberi jogi elismerésben részesült, de meg kellett nyilvánulnia Menczer Tamásnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának is, aki szerint mindegy, hogy hiszünk-e Varga Juditnak vagy sem, Magyar Péter méltatlan, Szily Nóra korosztályában pedig az összes régi televíziós szakember kommunista.

Erre válaszolt a Tisza Párt elnöke egy vasárnap délutáni Facebook-posztban a volt feleségétől származó idézettel: „Én az anyaságot, a hagyományosnak mondható női feladatokat mindig úgy élhettem meg Péterrel, mintha egy nyitott ajtajú kalitkám lenne: tudtam, hogy ha szeretnék kiteljesedni más területen is, akkor kirepülhetek. Péter sosem várta el tőlem, hogy feladjak bármit is abból, aki én vagyok. Ha zárva lett volna a kalitka ajtaja, akkor nem biztos, hogy annyira jól éreztem volna magam benne, így viszont mindig szívesen repültem vissza.” Varga Judit ezt abban a páros interjúban mesélte, amelyet 2020-ban adott az akkori férjével a Képmás magazinnak. „Azt kívánom, hogy a hátralévő 105 napban inkább kormányozzanak, és ne újabb gyűlöletkeltésre vagy uszításra fordítsák az adófizetők pénzét” – üzente zárszóként a fideszes politikusoknak.

Szily Nóra szombaton a saját Facebook-oldalán megpróbálta csitítani a kedélyeket, és megállítani a fideszes gyűlölethullámot, de elég látványos kudarcot vallott ebben.