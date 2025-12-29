Kreml: Vlagyimir Putyin rezidenciáját támadták az ukránok

Ukrajna támadást hajtott végre Vlagyimir Putyin elnök rezidenciája ellen a novgorodi régióban - közölte a Reuters szerint az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov jelezte: a történtek miatt a Kreml felülvizsgálja tárgyalási álláspontját. A miniszter az esetről szólva elmondta, hogy december 28-a és 29-e között Ukrajna összesen 91 nagy hatótávolságú drónnal támadta meg az orosz elnök állami rezidenciáját a novgorodi térségben, ám ezeket az orosz légvédelem maradéktalanul megsemmisítette. A külügyminiszter hangsúlyozta, az ilyen felelőtlen lépések nem maradnak válasz nélkül, a támadást állami terrorizmusnak minősítette. Közlése szerint az orosz fegyveres erők már ki is jelölték a megtorló csapások célpontjait.
Szergej Lavrov beszélt arról is, hogy a támadás éppen akkor történt, amikor egy lehetséges ukrajnai békemegállapodásról folytak egyeztetések. Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem lép ki a tárgyalásokból, ugyanakkor Moszkva felülvizsgálja tárgyalási pozícióját.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hazugságnak nevezte a vádakat. Azt mondta, Moszkva ezzel a kijevi kormányzati épületek elleni támadások előkészítésére teremti meg az alapot.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy Vlagyimir Putyin a támadás időpontjában a rezidencián tartózkodott-e.