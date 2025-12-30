Lázár János szerint kedd este tényleg megnyitják az M30-as eddig lezárt szakaszát

Lázár János;Strabag;M30;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-12-30 10:25:00 CET

„A Strabag átbaszott bennünket, de mi levertük rajtuk” – állapította meg az építési és közlekedési miniszter.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium lehívta a kétmilliárd forint értékű bankgaranciát. Ez megérkezett, így nincs akadálya annak, hogy december 30-án 18 órától megnyissuk a forgalom részére az M30-as eddig lezárt szakaszát – jelentette be Lázár János hétfő este a Facebook-oldalán.

Az építési és közlekedési miniszter a bejegyzésében úgy fogalmazott: Az M30-as autópálya süllyedése utáni helyreállításnál a Strabag átbaszott bennünket, de mi levertük rajtuk – nem hagytuk, hogy újra átverjék a magyarokat. Hozzátette, tanultak a Strabaggal való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgálják a pálya állapotát, „nem engedünk” az M30-ból. Rázós volt az út, de megérkeztünk – állapította meg a tárcavezető.

A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium még december közepén közölte, hogy nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett, és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. A Strabag – folytatta a tárca – ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. A minisztérium bejelentette, döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról, továbbá minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védi a köz és a közlekedők érdekeit.

Később a Strabag a Telex megkeresésére leszögezte, nem tartja megalapozottnak, hogy a tárca lehívja a bankgaranciájukat az M30-as miatt. A cég közölte, az autópálya átadásakor végzett vizsgálat „mindent rendben talált, a munkaterületet a Megbízó visszavette, és a forgalomba helyezést jóváhagyta”. Hozzátette, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumokat átadták az ÉKM-nek, és innentől már a minisztérium dönt az autópálya üzemeltetéséről. „A Strabag minden elvégzett munkáért a jövőben is teljes körű felelősséget vállal, ahogy ezt eddig is következetesen tette” – állt a cég válaszában.