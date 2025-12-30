Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron kedd reggel

Budapest;MÁV;mozdony;kisiklás;Déli pályaudvar;

2025-12-30 12:28:00 CET

A baleset az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területen történt, műszaki hiba miatt.

Kedd reggel, 7:40-kor kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli Pályaudvaron – tudta meg az egyik olvasójától a 24.hu.

A MÁV a portál megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta:

„A Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási mozgás közben egy mozdony alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, a baleset az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területen történt. A műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik a tárolóvágányokon, ez nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.”