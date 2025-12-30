Kisiklott egy mozdony a Déli pályaudvaron kedd reggel

Kedd reggel, 7:40-kor kisiklott egy mozdony Budapesten, a Déli Pályaudvaron – tudta meg az egyik olvasójától a 24.hu.
A MÁV a portál megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta:
„A Déli pályaudvar tárolóvágányain tolatási mozgás közben egy mozdony alacsony sebességgel, műszaki hiba miatt siklott ki. A szerelvény nem szállított utasokat, személyi sérülés nem történt, a baleset az utasforgalomtól elválasztott, üzemi területen történt. A műszaki mentés a vonatforgalom zavarása nélkül zajlik a tárolóvágányokon, ez nem okoz fennakadást a Déli pályaudvar közlekedésben. A visszaemelésig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.”Ütközőbakkal együtt tolatott, kisiklott egy mozdony a Budapest-Belgrád vasútvonalonLerobbant a MÁV fényvonata, hiába várt rengeteg gyerek TiszafüredenLázár János szerint legalább két választást kell nyerni, hogy valamit tudjon csinálni a MÁV-val