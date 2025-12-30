Orbán Viktor polgári körös alapítványa kapta a legnagyobb Szerencsejáték-támogatást, de Pataky Attila cége sem maradhatott ki

támogatás;Orbán Viktor;Szerencsejáték Zrt.;Sarka Kata;Pataky Attila;

2025-12-30 13:23:00 CET

Jutott pénz a parlamenti imacsoportnak is.

Több mint félmilliárd forintnyi adományt, illetve szponzorációs támogatást osztott ki két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. e célra létrehozott leánycége – írja a hvg.hu.

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. honlapjára feltöltött friss listák szerint ugyanis

szeptemberben összesen nettó 232,5 millió forintnak örülhetett 11 kedvezményezett,

majd októberben még több pénzt, nettó 280 milliót osztottak szét hét szervezet, alapítvány és cég között.

A portál összefoglalója alapján szeptemberben a legtöbbet, 50 milliót a rendhagyó formanyelvű művészeti közösséget, a Forte Társulatot működtető Erős Táncért Alapítvány kapta. A második legtöbb pénz, 36,5 millió egy romániai cégnél, a Ride More Events SLR-nél landolt, amelyről nemrég a Telex írta meg, hogy tartozás miatt beperelte az adósságban úszó, magyar közpénzből is finanszírozott székelyföldi Egyfeszt fesztivál mögött álló alapítványt. A dobogó harmadik fokára fért fel 35 milliós szponzorpénzével Zoób Kati divattervező családi cége, a Zittak Produkciós Ügynökség Kft.

A Szerencsejáték Zrt. szétosztogatható profitjából jutott 25 milliós támogatás a Páva KulinarIQum Egyesületnek, amely nemcsak Erdélyben szervez gasztrofesztiválokat, hanem hozzá köthető egy székelyudvarhelyi gasztronómiai magániskola is. Az ötödik helyre volt elég a 20 millió, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapott, amelynél a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is gyakran önkénteskedik. Ennél is kevesebbel, 15 millióval kellett beérnie a Békemeneteket szervező CÖF alapítójához, Fricz Tamáshoz köthető Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítványnak, amely rendszeresen kapja ezt az összeget. Jutott még 10 millió a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületnek, ami egy vidéki magyar éttermekből álló gasztrocsoport. Kapott 9 milliót a debreceni virágkarnevált szervező Főnix Kft., és ugyanennyit az erdélyi tehetséggondozási programokat fejlesztő Magyar Ifjúsági Központ Egyesület is. Jutott 8 millió a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványnak, amely a laza, klubszerű képviselői csoportként, Fidesz-KDNP-s képviselők alkotta Parlamenti Imacsoport működését finanszírozza.

Az októberi lista szerint idén is kapott 80 millió forintot a Szövetség a Nemzetért Alapítvány. Ez az első polgári körből, az Orbán Viktort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből kinőtt civil szervezet. A második legnagyobb összeget, 75 milliós szponzorpénzt a P. Management Kft. kapta. A Békemenetek első sorában rendre felbukkanó Edda énekese, Pataky Attila vállalkozása egyébként ennél jóval többet is szokott kapni a Szerencsejáték-cégtől: 2022-ben ennek csaknem a dupláját, de 2021-ben és 2023-ban is csaknem 80-80 milliót juttattak a P. Management-nek. A harmadik helyre volt elég az az 50 milliós támogatás, amit a KOD Média Kft. kapott, de a Szerencsejáték-cég eddigi gyakorlata alapján ehhez még decemberben hasonló összeg érkezhet. Ugyanis tavaly is két részletben, egy 50 és egy 55 milliós tételben kapta meg a neki ítélt pénzt a cég, amelynek tulajdonosi köréből egyébként még a mostani döntés előtt, szeptemberben kivonult a kormányfő veje, Tiborcz István köreihez sorolt Jupiter 888 Magántőkealap, így a HGY Invest Kft.-n keresztül a KOD Media ismét fele-fele arányban a Krskó-Csetényi párosé: Krskó Tibor korábban a Rogán Antal szomszédjaként ismertté vált Csetényi Csabával közösen milliárdos állami tenderek nyertese volt.

40 millió forint jutott a Netrise Hungary Kft.-nek, amely Sarka Kata férjének, a NER-kedvenc Valton-Sec biztonsági cég ügyvezetőjének, Bessenyei Istvánnak az érdekeltsége, és amely 2023-ban, illetve 2022-ben is kapott ugyaninnen 40-40 milliót. A Szerencsejáték-cég októberi listáján megtalálni még 20 millióval az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt.-t, amely a NER-elit sportbirodalmának része. Tízmilliós összeg jutott Tokajnak, a Németi Ferenc Városi Könyvtár és Kulturális Központnak. Ötmilliót kapott egy időseket és fogyatékossággal élőket segítő nonprofit cég.