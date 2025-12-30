támogatás;Orbán Viktor;Szerencsejáték Zrt.;Sarka Kata;Pataky Attila;

Orbán Viktor polgári körös alapítványa kapta a legnagyobb Szerencsejáték-támogatást, de Pataky Attila cége sem maradhatott ki

Jutott pénz a parlamenti imacsoportnak is.

Több mint félmilliárd forintnyi adományt, illetve szponzorációs támogatást osztott ki két hónap alatt a Szerencsejáték Zrt. e célra létrehozott leánycége – írja a hvg.hu.

A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. honlapjára feltöltött friss listák szerint ugyanis

  • szeptemberben összesen nettó 232,5 millió forintnak örülhetett 11 kedvezményezett,

  • majd októberben még több pénzt, nettó 280 milliót osztottak szét hét szervezet, alapítvány és cég között.

A portál összefoglalója alapján szeptemberben a legtöbbet, 50 milliót a rendhagyó formanyelvű művészeti közösséget, a Forte Társulatot működtető Erős Táncért Alapítvány kapta. A második legtöbb pénz, 36,5 millió egy romániai cégnél, a Ride More Events SLR-nél landolt, amelyről nemrég a Telex írta meg, hogy tartozás miatt beperelte az adósságban úszó, magyar közpénzből is finanszírozott székelyföldi Egyfeszt fesztivál mögött álló alapítványt. A dobogó harmadik fokára fért fel 35 milliós szponzorpénzével Zoób Kati divattervező családi cége, a Zittak Produkciós Ügynökség Kft.

A Szerencsejáték Zrt. szétosztogatható profitjából jutott 25 milliós támogatás a Páva KulinarIQum Egyesületnek, amely nemcsak Erdélyben szervez gasztrofesztiválokat, hanem hozzá köthető egy székelyudvarhelyi gasztronómiai magániskola is. Az ötödik helyre volt elég a 20 millió, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kapott, amelynél a miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is gyakran önkénteskedik. Ennél is kevesebbel, 15 millióval kellett beérnie a Békemeneteket szervező CÖF alapítójához, Fricz Tamáshoz köthető Demokrácia és Politikai Kultúra Alapítványnak, amely rendszeresen kapja ezt az összeget. Jutott még 10 millió a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületnek, ami egy vidéki magyar éttermekből álló gasztrocsoport. Kapott 9 milliót a debreceni virágkarnevált szervező Főnix Kft., és ugyanennyit az erdélyi tehetséggondozási programokat fejlesztő Magyar Ifjúsági Központ Egyesület is. Jutott 8 millió a Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványnak, amely a laza, klubszerű képviselői csoportként, Fidesz-KDNP-s képviselők alkotta Parlamenti Imacsoport működését finanszírozza.

Az októberi lista szerint  idén is kapott 80 millió forintot a Szövetség a Nemzetért Alapítvány. Ez az első polgári körből, az Orbán Viktort is soraiban tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből kinőtt civil szervezet. A második legnagyobb összeget, 75 milliós szponzorpénzt a P. Management Kft. kapta. A Békemenetek első sorában rendre felbukkanó Edda énekese, Pataky Attila vállalkozása egyébként ennél jóval többet is szokott kapni a Szerencsejáték-cégtől: 2022-ben ennek csaknem a dupláját, de 2021-ben és 2023-ban is csaknem 80-80 milliót juttattak a P. Management-nek. A harmadik helyre volt elég az az 50 milliós támogatás, amit a KOD Média Kft. kapott, de a Szerencsejáték-cég eddigi gyakorlata alapján ehhez még decemberben hasonló összeg érkezhet. Ugyanis tavaly is két részletben, egy 50 és egy 55 milliós tételben kapta meg a neki ítélt pénzt a cég, amelynek tulajdonosi köréből egyébként még a mostani döntés előtt, szeptemberben kivonult a kormányfő veje, Tiborcz István köreihez sorolt Jupiter 888 Magántőkealap, így a HGY Invest Kft.-n keresztül a KOD Media ismét fele-fele arányban a Krskó-Csetényi párosé: Krskó Tibor korábban a Rogán Antal szomszédjaként ismertté vált Csetényi Csabával közösen milliárdos állami tenderek nyertese volt.

40 millió forint jutott a Netrise Hungary Kft.-nek, amely Sarka Kata férjének, a NER-kedvenc Valton-Sec biztonsági cég ügyvezetőjének, Bessenyei Istvánnak az érdekeltsége, és amely 2023-ban, illetve 2022-ben is kapott ugyaninnen 40-40 milliót. A Szerencsejáték-cég októberi listáján megtalálni még 20 millióval az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt.-t, amely a NER-elit sportbirodalmának része. Tízmilliós összeg jutott Tokajnak, a Németi Ferenc Városi Könyvtár és Kulturális Központnak. Ötmilliót kapott egy időseket és fogyatékossággal élőket segítő nonprofit cég. 

