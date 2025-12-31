Aludni készül a kert

környezet;természet;kertészkedés;

2025-12-31 07:32:00 CET

Amikor beköszönt a tél, a kert látszólag pihenni tér. A fák lehullatják lombjukat, az ágyások kiürülnek, a természet lelassul. Valójában azonban ilyenkor is sok teendő vár a kertbarátokra.

A megfelelően előkészített téli kert nemcsak tavasszal hálálja meg a gondoskodást, hanem a hideg hónapokban is élő, izgalmas és hasznos életteret nyújt növényeknek, állatoknak és az embernek egyaránt. Bár ilyenkor a legkevesebb odakint a tennivaló, nem árt azért figyelmesnek lenni.

Mit jelent a téli kert?

A téli kert nem csupán egy üvegezett helyiség vagy verandaszerű építmény. Tágabb értelemben minden olyan kertet jelöl, amely a téli időszakban is tudatosan gondozott, és ahol figyelmet fordítunk az élővilág védelmére. A téli kert egyszerre jelent felkészülést, védelmet és együttélést a természettel.

Ami házunk falán túl van, talán valóban csendesebb, de nem élettelen. A talajban gyökerek dolgoznak, a nedvek még ha lassabban is, de keringenek a növényekben, a fák pedig rügyeikben hordozzák a következő év ígéretét. A madarak menedéket és táplálékot keresnek, amik aztán akár a következő évi fészkelőhelyül is szolgálhatnak. A kertész feladata ilyenkor az, hogy támogassa ezeket a természetes folyamatokat.

A kert téliesítése – az alapok

A kert téliesítésére már a tervezéskor is gondolhatunk: érdemes olyan fajtákat választani, amik jobban bírják a téli hideget. Persze, valóban egyre enyhébbek a teleink a globális felmelegedésnek köszönhetően, ámde azt sokan elfelejtik, hogy ez nem feltétlenül jár együtt az egész téli időszak melegebbé válásával. A klímaváltozás eredményeképpen számíthatunk az egyre szélsőségesebbé váló időjárásra is, amit a polar vortex összeomlása tovább fokozhat (utóbbiról írtunk a Népszavában is). Ennek eredményeképpen számíthatunk a hirtelen érkező hidegfrontokra is.

A téliesítés ősszel kezdődik, még az első fagyok előtt. Az egyik legfontosabb lépés az elhalt, beteg növényi részek eltávolítása, mert ezek kórokozók és kártevők búvóhelyei lehetnek. Az évelők nagy részét vissza lehet vágni, de érdemes néhány száraz szárat meghagyni, mert ezek védelmet nyújtanak a talajlakó élőlényeknek és a hasznos rovaroknak.

A talaj védelme szintén kulcsfontosságú. Mi – ahol nem szükséges – nem szoktuk felgereblyézni a lehullott faleveleket, mert ezáltal megóvhatjuk a földet a kiszáradástól és az eróziótól, miközben javítjuk a talaj szerkezetét. Az avarréteg ezenkívül hőszigetelő rétegként is funkcionál, amely enyhíti a hirtelen hőmérséklet-ingadozások hatását.

Növényeink védelme érdekében

Nem minden növény bírja egyformán a hideget. A fagyérzékeny növények – például a mediterrán eredetű fajok, egyes rózsafajták és a fiatal gyümölcsfák – külön odafigyelést igényelnek. A takarásra használhatunk fenyőágat, jutazsákot, fátyolfóliát vagy speciális növénytakaró anyagokat. Jómagam a gránátalmafa védelmére fátyolfóliát alkalmaztam.