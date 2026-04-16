A kertészkedés valódi közösségeket teremt, nem beszélve arról, hogy a bevásárlóközpontokban kapható drága, de seízű zöldségek, gyümölcsök helyett a saját termesztésűeknek van ízük, és egészségesebbek. Várólisták vannak, akár a kórházakban, és évekig eltarthat, míg valaki egy ágyáshoz jut, de ezeken a maroknyi földeken is múlhat az életünk. Az energiaéhségünk, a válságok, a háborúk következményei is mindinkább az önellátásra, a szállítási útvonalak elengedhetetlen lerövidítésére figyelmeztetnek minket.
Amikor beköszönt a tél, a kert látszólag pihenni tér. A fák lehullatják lombjukat, az ágyások kiürülnek, a természet lelassul. Valójában azonban ilyenkor is sok teendő vár a kertbarátokra.
A visszafogott növekedés, mint új modell, gyökerében más világlátást és hozzáállást igényelne, mint amit eddig megszoktunk. Új alapokra kívánatos helyezni a gazdaság működését, a politika irányítását, a világról való átfogó gondolkodást.
Az Atlanti-óceánon virágzó hatalmas sargassummezők egyre nagyobb és sokrétűbb fenyegetést jelent a környezetre.
A világot nem ok-okozati összefüggések mozgatják, hanem bonyolult, dinamikus egyensúlyi helyzetek jönnek létre benne, amelyek néha extrém módon kilengenek. Ezután visszaáramolhat minden a másik oldalra, de előfordulhat, hogy a rendszer átbukik egy másik egyensúlyi helyzetbe. Ilyesmitől félnek a klímatudósok is: a Föld meg fogja találni új egyensúlyi helyzetét a klímaváltozásban, csak abban mi nem fogunk tudni megélni. Köves Alexandra ökológiai közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense ennél pozitívabb forgatókönyvekben hisz, például elképzelhetőnek tartja, hogy meghaladjuk a GDP-növekedés mítoszát, és hogy a társadalom felső húsz százaléka igazságosabb rendszert épít azért, hogy ne a jólét legyen a rettenetes karbonlábnyomú terepjárókkal „közlekedők” kiváltsága, hanem a jóllét legyen sokaké.
A Kiscelli Kastély kertjének történetével egy rendhagyó szabadtéri kiállításon találkozhatunk.
Az elkövetkező tíz évben a magyar kormány összesen 1600 milliárd forintot szán uniós forrásból környezetvédelmi és energiahatékonysági programokra. Természetvédelemre azonban ennek csak töredéke, 49 milliárd jut.
2001 január végén elstartolt az első – ráadásul ma is létező – hazai tematikus zöld honlap, a Greenfo.
A természethez közelebb élők kisebb eséllyel kezdenek dohányozni vagy nagyobb eséllyel szoknak le.
Egyre nő a kedvezőtlen vagy rossz állapotban lévő fajok aránya az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint.
A keleti sün, az ürge, a denevérek és a mogyorós pele után idén egy egészen különleges emlősfajt választottak év emlősének a földművelésügyi minisztérium Vadonleső programjában. A idén választás a földikutyára esett , írja a 24.hu.
Az LMP szerint a kormány "felelőtlen, rövid távú érdekeket szolgáló" politikájával feléli az ország gazdasági, társadalmi és környezeti tőkéjét, ahelyett, hogy a hosszú távú jövedelemtermelés érdekében fejlesztené. Az ellenzéki párt szerint ha nem lesz változás, folytatódhat Magyarország leszakadása.
Kalifornia, ha Jerry Brown kormányzó is úgy akarja, hamarosan műanyag szatyor-mentes övezet lesz.