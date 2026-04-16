Biorobotok terepjáróval – „Nem hiszem, hogy a felső középosztály jól érzi magát attól, hogy másokat nyomorogni lát”

A világot nem ok-okozati összefüggések mozgatják, hanem bonyolult, dinamikus egyensúlyi helyzetek jönnek létre benne, amelyek néha extrém módon kilengenek. Ezután visszaáramolhat minden a másik oldalra, de előfordulhat, hogy a rendszer átbukik egy másik egyensúlyi helyzetbe. Ilyesmitől félnek a klímatudósok is: a Föld meg fogja találni új egyensúlyi helyzetét a klímaváltozásban, csak abban mi nem fogunk tudni megélni. Köves Alexandra ökológiai közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense ennél pozitívabb forgatókönyvekben hisz, például elképzelhetőnek tartja, hogy meghaladjuk a GDP-növekedés mítoszát, és hogy a társadalom felső húsz százaléka igazságosabb rendszert épít azért, hogy ne a jólét legyen a rettenetes karbonlábnyomú terepjárókkal „közlekedők” kiváltsága, hanem a jóllét legyen sokaké.