Orbán Viktor: 2026 a háborús döntés éve lesz

2025-12-31 13:24:00 CET

2025 fordulópont volt, mivel pályafutása során először tapasztalta, hogy az amerikaiak és az európaiak egy stratégiai jelentőségű kérdésben eltérő álláspontra jutottak.

2026 a háborús döntés éve lesz, igen vagy nem, kimaradunk vagy nem – jelentette ki Orbán Viktor az év utolsó napján.

Az interjú formában elhangzott nyilatkozatban a miniszterelnök azt mondta, Magyarország számára ez azt jelentette, hogy választ kellett adni arra a kérdésre, az amerikai béketörekvéseket , vagy „a brüsszeli háborús döntést” támogatja. A dilemma leegyszerűsítve úgy szólt, hogy kimarad-e az európai háborús döntésből, szembe is fordul-e vele, ha kell, nyíltan nemet mond-e azokra a meghívásokra és manőverekre, amelyekkel be akarják vonni ebbe a háborús európai közösségbe, és vállalja-e ennek minden következményét. A kérdés tehát 2025-ben az volt, hogy kimaradni, vagy nem kimaradni. Most, 2026-ban a magyar parlamenti választáson is ezt a döntést kell meghozni: Magyarország folytatja-e a kimaradás politikáját, vagy pedig csatlakozik Brüsszelhez– magyarázta.

A Fideszben található potyautasokkal kapcsolatban azt mondta, nem látott még olyan buszt, ahol ne lenne egy-két bliccelő, de az a fontos, hogy ők ne jussanak a kormány közelébe. „Összességében az önreflexív kérdés az karakterkérdés. Az nem egy politikai tétel. Az a kérdés, hogy te milyen ember vagy? Esténként megnézed-e, hogy mit csináltál aznap, vagy nem nézed meg? És ha megnézed esténként, hogy mit csináltál, akkor el tudod-e fogadni a saját magad ítéletét, hogy ez jó volt, ez pedig rossz. És ha azt megállapítottad, hogy ez rossz volt, hajlandó vagy-e másnap kijavítani? Ez karakterkérdés, ez nem politika, ideológia, párt vagy kormányzati kérdés” – fogalmazott. A miniszterelnök szerint egy kormány megítélését az határozza meg, milyen emberek alkotják. Úgy vélte, a magyar kormány ebből a szempontból kedvező helyzetben van, mert önreflexív szereplők dolgoznak benne, akik elfogadják, hogy folyamatos korrekcióra mindig szükség van. A mindennapi hibajavítás nem lényegi kérdés, hanem az számít, létezik-e világos irány és cél, amelyet kormányprogramnak vagy nemzetstratégiának lehet nevezni. Most egy ilyen cél van: kimaradni a háborúból, amely a legnehezebb és a legfontosabb feladat – mondta.

Szólt arról is, hogy a kormánya 2025-öt az áttörés évének szánta, amikor a háborút béke váltja fel, és a magyar gazdaság új lendületet kap. Ez a forgatókönyv azonban nem valósult meg. A kormányfő szerint 2025 ebből a szempontból fordulópont, mert pályafutása során először tapasztalta, hogy az amerikaiak és az európaiak egy stratégiai jelentőségű kérdésben, egy európai háború ügyében eltérő álláspontra jutottak.

Higgadtság, nyugalom, körültekintés és egyeztetés – ezekkel a szavakkal jellemezte, hogy a Fidesz mit tanult a kegyelmi botrányból.

Hangsúlyozta: a lehető legtöbb döntést a lehető legszélesebb egyeztetéssel a hátuk mögött kell meghozni. Az egyeztetések hiányában született partizán döntések közé sorolta a kegyelmi ügyet is. Ilyenkor előfordulhat, hogy a döntéshozó judíciuma, ítélőképessége rossz napot fog ki, és rossz döntés születik, amelynek messzeható következményei lesznek. Ezért sokkal inkább az egyeztetésekre, a közös döntésekre és a közös döntések közös végrehajtására kell hagyatkozni, ez a lecke. A mai világban a leginkább megújulást követelő szakma, ahol a legtöbb és leggyorsabb változás zajlik, a politika, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte.

Aki itt nem tanul, nem alkalmazkodik, nem figyel, és nincs tapasztalata, az nagyon könnyen téved

– fejtegette Orbán Viktor.

A miniszterelnök kijelentette: Magyarország ebből a szempontból kivételesen stabil európai ország, munkaalapú gazdasági rendszerrel és családokra épülő társadalmi rendszerrel, amelyek eltérnek a brüsszeli hadigazdaság és társadalmi felfogás rendszerétől. Ez a két pillér adja a magyar élet alapját, és ezeket nem lehet föladni, nem váltják ki drónok. Ezek biztosítják a stabilitást, amelyen ma a magyar társadalom, a tízegynéhány millió ember élete nyugszik, a határon túli magyarokat is ideértve. Ebből nem szabad engedni. – Itt nincsen migráció, nincsen gender, nincsen brüsszeli alávetettség, hanem szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika, valamint a családok tisztelete van. Ezek olyan politikai tételek, amelyeket semmilyen dróntámadás esetén sem szabad elmozdítani – tette hozzá.

Cáfolta, hogy bénult lett volna a Fidesz, amikor Magyar Péter berobbant a politikai életbe. Hangsúlyozta, hogy egy kormányzó párt elsődleges feladata a kormányzás, nem pedig a folyamatos kampány. Úgy vélte,

az ellenzékkel való politikai küzdelem másodlagos, és ártalmas lenne, ha a kormány a munkája helyett erre összpontosítana.

Mindennek megvan a maga ideje, a kormányzásnak és a kampánynak is, ezért egy kormányzó párt nem igazíthatja döntéseit az ellenzéki oldalon zajló folyamatokhoz. Közölte, hogy az ellenzék átalakulóban van, lényegi változás nem történt. Orbán Viktor politikai felfogása és helyzetértékelése szerint ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem, mert a választóvonal ugyanott maradt: azon az oldalon továbbra is a brüsszeli utasításokat végrehajtani akaró, Magyarországot a brüsszeli útra ráléptetni szándékozó erők állnak. Ott vannak azok, akik elfogadják a migrációs paktumot, háború esetén együtt mennek az európaiakkal a háborúba, és hajlandóak végrehajtani a genderszabályozást vagy az európai hadigazdálkodást Magyarországon. Ez továbbra is egy Brüsszelhez igazodó politikai tábor, amelynek a személyi összetétele megváltozott, de a lényege nem, így a kihívás is ugyanaz maradt – vélekedett. Mint fogalmazott, „arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. (...) Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak föl, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.”

Arra a közbevetésre, hogy elgázolhatja-e Magyarországot a varsói gyors, azt felelte: a választók döntenek.

A kormányfő óvatos azokkal az „okoskodásokkal”, amelyek arról szólnak, mikor mi a szükségszerű, mi nem, mert a végén fogja magát nyolcmillió ember vagy annak egy nagy része, elmegy, és egy adott napon el fogja mondani, hogy mit gondol a jövőről. Szerinte aki azt gondolja, hogy azt meg tudja jósolni, az téved, nem véletlen, hogy az európai választásokon olyan nagy bakokat szoktak lőni az előrejelző intézetek. Kijelentette: most egy másik világ formálódik a szemünk előtt, és ebben az emberek keresik azt az utat, ki akarják jelölni azt az utat, ahol a leginkább biztonságban érzik a jövőjüket. A kormányfő saját bevallása szerint az optimista megközelítést vallja: a munkát becsülettel el kell végezni, a helyzetről és az ország előtt álló lehetőségekről világosan kell beszélni, és egy világos célra kell mandátumot kérni. Ez történik most is. Egyértelmű, mire szól a mandátumkérés, mire kérik a szavazatokat, és az is világos, mire kívánják felhasználni az így megszerzett hatalmat és erőt – mondta.

Szerinte a másik út a hadigazdaság, aminek a biztos elszegényedés az ára. Amikor beszélgetőtársa megjegyezte, hogy ezt sokan riogatásnak nevezik, a kormányfő azt felelte, ez a realitás. – Az, hogy ha fúj a szél, és azt mondom, hogy fúj a szél, az nem riogatás, az azt jelenti, hogy fúj a szél – mondta. Nyilatkozatát azzal zárta, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, és ez a legnagyobb versenyelőnye Magyarországnak. – Ha ma megnézi, hogy Magyarország miért tud meghozni olyan döntéseket, amelyekkel megragad lehetőségeket, vagy komoly veszélyeket elhárít, akkor erre az a válasz, hogy azért, mert minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Ez a lényeg. Tehát nem a személyi kérdések a fontosak, hanem az, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely gyorsan, kellő ítélőképesség birtokában határozottan tud dönteni, és utána határozottan tud cselekedni, ez a cél. Ehhez kell mindig megtalálni a megfelelő személyeket – fogalmazott Orbán Viktor.