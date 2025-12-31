Így alakul a nagyobb üzletek nyitvatartása szilveszterkor

Az újév miatt a korábbi évekhez hasonlóan a megszokottól eltérő, ünnepi nyitvatartással működnek a nagyobb üzletek is Magyarországon.
Az bizonyára nem okoz nagy meglepetést, hogy január elsején minden zárva lesz, azonban december 31-én még egy ideig be lehet szerezni bármit. A hvg.hu összesítése szerint szilveszterkor este hatig tartanak nyitva a Tesco üzletei, míg a Lidl, az Aldi, az Auchan és az Interspar boltjai délután négykor zárnak.
A lap szerint a Spar és a City Spar boltjai délután kettőig tartanak nyitva, ahogyan a Penny üzletei is. Mint írják, a CBA-k esetében eltérő a nyitvatartás: vannak boltok, ahová délután négyig is mehetünk, de olyanok is, amelyek már kettőkor bezárnak.