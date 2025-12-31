Csődbe akartak vinni minket, nem sikerült – mondta Karácsony Gergely, majd a középső ujjával bemutatott az Orbán-kormánynak

Orbán-kormány;Budapest;csőd;Karácsony Gergely;főváros;videóüzenet;

2025-12-31 16:43:00 CET

A főpolgármester szerint ez az év az Orbán-kormány által a főváros ellen indított háborúskodásról szólt, de ebben a háborúban minden fontosabb csatát megnyertek. Karácsony Gergely tájékoztatása szerint tudják zárni a 2025-ös évet, a Fővárosi Önkormányzat rendezte az összes banki tartozását.

„Az év utolsó napján visszatekintve azt mondhatnám, hogy 2025 a kormány által a főváros ellen indított háborúskodásról szólt, de azt is, hogy ebben a háborúban minden fontosabb csatát megnyertünk” – jelentette ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közzétett szilveszteri videóüzenetében.

A főpolgármester kifejtette: először azt mondták, hogy nincs elővásárlási joguk a Rákosrendezőre, aztán kiderült, hogy van, és ma az övék a terület, „a világ legnagyobb építész irodái sorban állnak, hogy megtervezhessék”. Majd azzal folytatta: azt is mondták, hogy senki se bíbelődjön a Pride megszervezésével, mert be lesz tiltva, „mi mégis megszerveztük a Budapesti Büszkeség menetet, a legnagyobb politikai felvonulást, amit látott valaha a világ Budapesten”.

„És aztán csődbe akartak minket vinni. Törvénytelenül elvették a pénzünket, és nem fizették ki a törvényes jussunkat, például a 12 milliárdot a közösségi közlekedésre” – sorolta Karácsony Gergely, majd közölte: ez nem nem sikerült, a fővárosi önkormányzat rendezte az összes banki tartozását, és bár rengeteg számlát át kell tolni a következő évre, azért remélik, hogy a Mol így is megtankolja a BKV buszait.

„Szóval nem sikerült” – összegzett a főpolgármester, eközben pedig középső ujját felmutatva üzent a kormánynak. „De egyébként senki sem akar háborúskodni, Budapest biztosan nem, úgyhogy mindenkinek háborúskodástól mentes, boldog új évet kívánok!” – zárta videóüzenetét Karácsony.

Mint lapunk megtudta, hétfőn rohamléptekkel, személyesen kézbesítették a fővárosi önkormányzatnak a Lázár János közlekedési és Navracsics Tibor közigazgatási miniszter által aláírt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által ellenjegyzett támogatási szerződést, miszerint az Orbán-kormány december 19-i határidővel kifizeti a fővárosnak az idei költségvetésben előirányzott 12 milliárd forintot a közösségi közlekedés működtetésére.

Kedden délután azonban semmi jel nem utalt arra, hogy az Orbán-kormány fizetni fog. Tegnapi cikkünkben azt írtuk, hogy a pénz eddig még mindig nem érkezett meg a főváros számlájára, illetve hogy a szerda délután 2-kor esedékes bankzárásig van remény arra, hogy a főváros és a közlekedési cégei (a BKK és a BKV) az idén esedékes fizetési kötelezettségeiket teljesíteni tudják.