Puzsér Róbert házibulijánál razziázott a rendőrség, igazoltatták az összejövetelről távozókat

Rendőrök igazoltatták Puzsér Róbert év végi házibulijáról távozókat – számolt be róla kedden a Facebook-oldalán Farkas Attila Márton. Ő is ott volt a publicista összejövetelén, de csak távozása után, utólag értesült a razziáról.
Mint írta, Puzsér Róbert lakása körül több rendőrautó is cirkált, a hazafelé igyekvőket igazoltatták, a ruhájukat átkutatták, de volt olyan is, akit a taxiból parancsoltak ki a rendőrök. Farkas Attila Márton úgy véli, kábítószert kerestek, de nem találtak senkinél. A Telex megkeresésére a publicista megerősítette, hogy valóban igazoltatták a lakásán tartott összejövetelről távozókat, és hogy több embert is kiparancsoltak a taxijából, valamint autókat is megállítottak. Hozzátette, a környéken több rendőrautó is körözött, hogy megtalálják azokat, akik a bulijáról távoztak.
Amikor a lap arról érdeklődött a BRFK-nál, hogy mi indokolta a rendőri intézkedést és mi alapján vonultak ki a helyszínre, azt válaszolták, hogy a rendőrök a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 29. § (6) bekezdése alapján intézkedtek. Azt azonban nem árulták el, hogy az összejövetelről távozókkal összefüggésben milyen bűncselekmény, szabálysértés gyanúja merült fel, ami miatt taxiból kellett kiparancsolni embereket, illetve hogy milyen bűnmegelőzési, bűnüldözési cél merült fel az igazoltatás indokaként.