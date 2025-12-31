rendőrség;BRFK;razzia;igazoltatás;Puzsér Róbert;házibuli;

2025-12-31 15:16:00 CET

Puzsér Róbert házibulijánál razziázott a rendőrség, igazoltatták az összejövetelről távozókat

Átkutatták a ruhájukat , sőt, volt olyan is, akit már a taxiból szállítottak ki a publicista elmondása alapján. Az egyik résztvevő, Farkas Attila Márton szerint drogot kerestek, de nem találtak semmit. A rendőrség nem árulja el, hogy milyen bűncselekmény gyanúja merült fel.