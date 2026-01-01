Így köszöntötte a világ 2026-ot - Galéria

2025-ben 1485 eseményen jártunk és 51 792 fotót készítettünk. Ott voltunk Lázár János lakossági fórumán, a novaji Remélésen, a vidéki kocsmák eltűnő világában, Magyar Péter sokadik országjárásán, részt vettünk az első Nemzeti Oligarcha Napon, Ferenc pápa temetésén a Vatikánban, a hatvanpusztai szafarin, Hadházy Ákos keddi tüntetésein, a gyermekvédelmi tüntetéseken, fényképeztünk a Művészetek Völgyén, a Sziget Fesztiválon, az 5. Pécs Pride felvonuláson, Will Smith koncertjén és Krasznahorkai László Nobel-díját is megünnepeltük. Farbaky Tamás képeiből Ilyés Zalán válogatta ki kedvenceit.