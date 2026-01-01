Donald Trump közölte, hogy kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből

Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből, de hozzátette a közösségi portálján: a szövetségi erők visszatérnek, ha „növekszik a bűnözési ráta”.
Trump a Truth Socialen úgy fogalmazott,
„kivonjuk a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből, Portlandből, a tény ellenére, hogy az ezekben a városokban élő hazafiaknak köszönhetően csökkent nagyban a bűnözés, és csak emiatt”.
Hozzátette, visszatérnek, talán más, erősebb formában, ha a bűnözés ismét fellángol. „Ez csak idő kérdése” – jelentette ki.Donald Trump Los Angelesbe vezényelte a Nemzeti Gárdát, az amerikai nagyvárosban újra elszabadult az erőszak
Donald Trump több hónapja rendelte el a nemzeti gárdisták felvonultatását a demokrata párti vezetésű városokba, továbbá Memphisbe, hogy küzdjenek a bűnözés ellen és támogassák a bevándorlás elleni rendőrség munkáját.
Az egyesült államokbeli természeti katasztrófák elhárítására kiképzett, de külföldön is bevethető katonai egységek felvonultatása miatt Trump ellenzői a bírósághoz fordultak. A demokrata pártiak tekintélyelvű manővernek nevezték a döntést, amely túllép az elnöki jogkörökön – minden állam Nemzeti Gárdája az elnök és helyi kormányzó kettős ellenőrzése alatt áll. December 23-án a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a kormány nem szolgáltatott elengedő jogi alapot a Nemzeti Gárda chicagói felvonultatásához, amelyet az amerikai jog csak kivételes körülmények esetén tesz lehetővé.
Az 1878-ban életbe lépett Poss Comitatus Act elnevezésű törvény tiltja katonák bevetését rendvédelmi feladatok ellátására.