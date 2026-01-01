Egyesült Államok;Los Angeles;Chicago;Donald Trump;Portland;Nemzeti Gárda;

2026-01-01 11:30:00 CET

Donald Trump közölte, hogy kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből

Az amerikai elnök hozzátette, visszatérnek, talán erősebb formában, ha a bűnözés ismét fellángol.