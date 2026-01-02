Legkevesebb ötezer magyar elsősnek kellett évet ismételnie eddig a túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer miatt

Már legalább ötezer kisgyereknek kellett megismételni az első osztályt a 2020 óta túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer miatt – közölte a Szülői Hang Közösség. A civilszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy pár napja nyílt meg az Oktatási Hivatal (OH) weboldalán az a felület, ahol január 19-éig kérvényezhetik a szülők, hogy a tanköteles kort elérő gyermekük egy évet még óvodában maradhasson.
Az iskolaérettség vizsgálatának és az iskolahalasztás szabályain 2020-ban módosított a kormány: korábban az óvodapedagógusok és a szülők együtt dönthettek arról, hogy a tankötelezettséget elérő hatéves gyermek felkészült-e az iskolakezdésre, vagy egy évet még óvodában kellene maradnia. A szigorítások után azonban csak az OH-nál lehet kérelmezni az iskolahalasztást, amelyhez minden dokumentumot a szülőknek kell beszerezniük. Végül a hivatal dönt arról – ha szükséges, a pedagógiai szakszolgálatok bevonásával –, hogy helyt adnak-e a kérelmeknek.
Az intézkedés hatására a hatéves óvodások aránya a 2019/2020-as 63,7 százalékról 56 százalékra csökkent a 2024/2025-ös tanévre a KSH adatai szerint.
A Szülői Hang már korábban jelezte, hogy a bürokratikus eljárásrend miatt sok kisgyermek akár ki is maradhat a kérvényezési folyamatból és éretlenül kerülhet be az iskolába. Ezt támasztják alá az évismétlők számára vonatkozó adatok is: mint a Népszava megírta, 2021 és 2024 között 4-5 százalék között alakult az évismétlők aránya az elsősök körében, de a 2022/2023-as tanévben ennél magasabb is volt, 5,2 százalék. A 2024/2025-es tanévben 4,5 százalék volt az évismétlők aránya az elsősök között, míg a többi évfolyamon csak 0,7-1,9 százalék. A 2025/2026-os tanévre vonatkozó adatot az Eduline oktatási szakportál kérte ki, eszerint az évismétlő elsősök aránya idén is 4,5 százalék.Már most is vannak olyan iskolák, ahova egyetlen első osztályos sem iratkozott beTovábbra is az elsősök között a legtöbb az évismétlő, mintegy 4300 általános iskolás másodszorra kezdi meg az első osztályt a mostani tanévben
A Szülői Hang szerint ez drámaian magas arány, ami azt jelenti, hogy minden 22. elsősnek évet kell ismételnie. – Az adatok szerint a jellemzően 90 ezer feletti országos létszám mellett összesen legalább 5 ezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta – írták. Ugyanakkor a szülői szervezet szerint ez csak a jéghegy csúcsa, az éretlenül iskolába kerülő gyerekek száma ennek sokszorosa lehet, akik folyamatos kudarcnak vannak kitéve és az esélyeik is rosszabbak, miközben a problémákat már az óvodában előre lehetett volna jelezni, ha a kormány nem zárta volna ki az óvodapedagógusokat az eljárásból.
Az elmúlt években, 2020-2025 között nőtt a súlyos tanulási zavarokkal küzdő gyerekek száma is, az OH adatai szerint 29,4 ezer főről 35,7 ezer főre.