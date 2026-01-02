Legkevesebb ötezer magyar elsősnek kellett évet ismételnie eddig a túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer miatt

oktatás;iskolaérettség;első osztály;évismétlés;

2026-01-02 05:50:00 CET

Összesen legalább ötezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta.

Már legalább ötezer kisgyereknek kellett megismételni az első osztályt a 2020 óta túlbürokratizált iskolaérettségi rendszer miatt – közölte a Szülői Hang Közösség. A civilszervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy pár napja nyílt meg az Oktatási Hivatal (OH) weboldalán az a felület, ahol január 19-éig kérvényezhetik a szülők, hogy a tanköteles kort elérő gyermekük egy évet még óvodában maradhasson.

Az iskolaérettség vizsgálatának és az iskolahalasztás szabályain 2020-ban módosított a kormány: korábban az óvodapedagógusok és a szülők együtt dönthettek arról, hogy a tankötelezettséget elérő hatéves gyermek felkészült-e az iskolakezdésre, vagy egy évet még óvodában kellene maradnia. A szigorítások után azonban csak az OH-nál lehet kérelmezni az iskolahalasztást, amelyhez minden dokumentumot a szülőknek kell beszerezniük. Végül a hivatal dönt arról – ha szükséges, a pedagógiai szakszolgálatok bevonásával –, hogy helyt adnak-e a kérelmeknek.

Az intézkedés hatására a hatéves óvodások aránya a 2019/2020-as 63,7 százalékról 56 százalékra csökkent a 2024/2025-ös tanévre a KSH adatai szerint.

A Szülői Hang már korábban jelezte, hogy a bürokratikus eljárásrend miatt sok kisgyermek akár ki is maradhat a kérvényezési folyamatból és éretlenül kerülhet be az iskolába. Ezt támasztják alá az évismétlők számára vonatkozó adatok is: mint a Népszava megírta, 2021 és 2024 között 4-5 százalék között alakult az évismétlők aránya az elsősök körében, de a 2022/2023-as tanévben ennél magasabb is volt, 5,2 százalék. A 2024/2025-es tanévben 4,5 százalék volt az évismétlők aránya az elsősök között, míg a többi évfolyamon csak 0,7-1,9 százalék. A 2025/2026-os tanévre vonatkozó adatot az Eduline oktatási szakportál kérte ki, eszerint az évismétlő elsősök aránya idén is 4,5 százalék.

A Szülői Hang szerint ez drámaian magas arány, ami azt jelenti, hogy minden 22. elsősnek évet kell ismételnie. – Az adatok szerint a jellemzően 90 ezer feletti országos létszám mellett összesen legalább 5 ezerrel nőtt az évismétlések száma a rendszer 2020-as bevezetése óta – írták. Ugyanakkor a szülői szervezet szerint ez csak a jéghegy csúcsa, az éretlenül iskolába kerülő gyerekek száma ennek sokszorosa lehet, akik folyamatos kudarcnak vannak kitéve és az esélyeik is rosszabbak, miközben a problémákat már az óvodában előre lehetett volna jelezni, ha a kormány nem zárta volna ki az óvodapedagógusokat az eljárásból.

Az elmúlt években, 2020-2025 között nőtt a súlyos tanulási zavarokkal küzdő gyerekek száma is, az OH adatai szerint 29,4 ezer főről 35,7 ezer főre.