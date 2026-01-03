Öt éve nincs karácsonyi jutalom az Orbán-kormány minisztériumaiban, de a HM-nél csurrant-cseppent azért

Orbán-kormány;karácsony;Honvédelmi Minisztérium;minisztériumok;jutalom;

2026-01-03 05:50:00 CET

A korábbi évhez hasonlóan tavaly is csak a Honvédelmi Minisztérium osztott karácsonyi jutalmat, és ott is nagyrészt az alacsonyabb beosztásban dolgozóknak, illetve a katonáknak és a tábori lelkészszolgálatnak.

Lapunk tavaly december elején közérdekű adatigénylésben kérdezte a különböző szaktárcákat arról, hogy a minisztériumok dolgozói, vezetői 2025-ben részesültek-e jutalom jellegű juttatásban, tehát motivációs elismerésben, év végi jutalomban, vagy bármilyen hasonló jellegű kifizetésben.

A megkérdezett 13 minisztérium közül első körben mind élt a törvényben meghatározott 15 napos hosszabbítással. (A jogszabály szerint közérdekű adatigénylés során 15 nap van a válaszadásra, de ezt egyszer, további 15 nappal meghosszabbítható.) A lapunknak végül elküldött válaszok szerint a 13-ból 12 minisztériumban senki nem kapott pulykapénzt. A korábbi évhez hasonlóan, tavaly is egyedül a Honvédelmi Minisztérium jelezte, a katonák és honvédelmi alkalmazottak részesülhettek teljesítményelismerésben.

Mint írták, az év végi juttatás szolgált az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat (NATO gyakorlat) végrehajtása során kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére is. E szerint:

„A HM katona és a HM Tábori Lelkészi Szolgálat (TLSZ) 3 szolgálati ága katona és honvédelmi alkalmazott állománya részére összesen bruttó 114 850 312 forint került kifizetésre, ez 1 fő részére átlag bruttó 400 175 forint összeget jelentett, amelyből a vezetők részére kifizetett teljesítményelismerés 1 főre jutó átlaga bruttó 715 323 forint volt.”



Ezen felül „2025. december 16-ig, egyszeri jelleggel legfeljebb nettó 120 000 forint összegű SZÉP juttatás került kifizetésre” ugyanennek a körnek. (A személyenkénti nettó 400 ezer forintos keret figyelembe vételével.)

A HM állományába tartozó kormányzati, munkaviszonyban, politikai és biztosi jogviszonyban foglalkoztatottak (a miniszter és a közigazgatási államtitkár kivételével) 2025. december 13-ig tárgyi ajándékot kaptak. Az ajándék értéke nem haladhatta meg a 2024. évi havi átlagkereset 11 százalékát, azaz 66.737 forintot. A tárgyi ajándékokra összesen 18.288.000 forint állt rendelkezésre, ami fejenként átlagosan 57.150 forint értékű ajándékot jelentett.

A kabinet a pandémia kezdete, vagyis 2020 óta gyakorlatilag felhagyott a minisztériumoknál a karácsonyi jutalmak kifizetésével.

A korábbi években a kormánypárt hozzáállása ehhez a kérdéshez nem volt következetes, inkább időről időre változott. 2013-ban például Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója és Kocsis Máté – a jelenlegi frakcióvezető – levélben fordult a választókerületi pártelnökökhöz. A dokumentumban Orbán Viktor állásfoglalására hivatkozva megtiltották, hogy városvezetők és kormánypárti politikusok év végi jutalmat vegyenek fel. Azokkal szemben, akik ennek ellenére mégis éltek a lehetőséggel, utólagos elszámoltatás történt: vagy vissza kellett fizetniük az összeget, vagy igazolniuk kellett, hogy azt jótékony célra ajánlották fel. Ez a szigorú gyakorlat 2017-ben enyhült: ekkor több helyen már Erzsébet-utalvány formájában kaptak juttatást a minisztériumi dolgozók, sőt egyes vezető beosztású tisztviselők is. Két évvel később, 2019-ben a 24.hu megkeresésére adott válaszokból derült ki, hogy egyes tárcáknál jelentős összegeket fordítottak év végi juttatásokra: a Külgazdasági és Külügyminisztériumban mintegy 260 millió, míg a Belügyminisztériumban hozzávetőleg 600 millió forintot osztottak szét.