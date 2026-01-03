Fidesz;Budapest;felmérés;DK;közvélemény-kutatás;egyéni választókerület;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-01-03 08:32:00 CET

21 Kutatóközpont: 16 százalékkal vezet a Tisza jelöltje a választani tudók között Budapest 14. választókerületében

Hiába indul újra a korábbi győztes ellenzéki jelölt és indít saját jelöltet a DK és a Mi Hazánk is, a tiszás Szabó Alexandra magabiztosan vezet a fideszes Szatmáry Kristóffal szemben abban a körzetben, ahol 2022-ben az egyik legszorosabb volt az eredmény az egész országban.