21 Kutatóközpont: 16 százalékkal vezet a Tisza jelöltje a választani tudók között Budapest 14. választókerületében

A választani tudók között 16 százalékkal vezet a Tisza párt jelöltje a fideszes jelölt előtt Budapest 14. választókerületében, annak ellenére, hogy helyben újraindul a 2022-ben győztes ellenzéki jelölt, és a DK, valamint a Mi Hazánk is indít itt kihívót – derül ki a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből, amelynek eredményeit a Telex ismertette.
A közvélemény-kutatás december 15. és 18. között, telefonos adatfelvétellel készült. A választókerülethez a a XVI. kerület, valamint X. és XVIII. kerület egy-egy szelete tartozik, miután korábban átrajzolták a körzetet. A lap emlékeztet: a választókerület jelentős részben azonos a korábbi 13-as OEVK-val, ahol Vajda Zoltán ellenzéki jelölt nagyon szoros küzdelemben, 45,36 százalékkal nyert 2022-ben a fideszes Szatmáry Kristóf ellen, aki 44,61 százalékot kapott. Az egész országban itt volt a második legszorosabb az eredmény, mindössze 468 szavazat döntött.Egyértelmű a kormányváltó hangulat, a biztos választási résztvevők között 42 százalékkal első a Tisza, a 18-29 évesek körében a Fidesz gyengült
A körzetben Szatmáry és Vajda is újraindul, utóbbi ezúttal függetlenként. A Tisza jelöltje Szabó Alexandra lesz, a Mi Hazánk Zsidró Lászlót, míg a DK Kocsis-Cake Oliviót indítja. A felmérés szerint a regnáló ellenzéki képviselő indulása mellett is a Tisza jelöltje vezet: a választani tudók 49 százaléka Szabó Alexandrára szavazna, 33 százalékuk a fideszes Szatmáry Kristófot, 12 százalékuk Vajda Zoltánt támogatja. A Mi Hazánk jelöltje 3, a DK mindössze 2 százalékot kapna.
A részvételüket biztosra ígérő választók körében hasonlóan alakultak az arányok, ám a Tisza jelöltje itt 52 százalékon áll, míg Szatmáry 34, Vajda pedig 11 százalékon. A pártok között még nagyobb Magyar Péterék fölénye a választókerületben: a Tisza 57, a Fidesz 30, a Mi Hazánk 5, a DK 4, az MKKP 4 százalékon áll a választani tudók között. A részvételüket biztosra mondók körében hasonlóak az arányok, a Tisza 60 százalékot kapna egy mostani választáson – írja a lap.Republikon: A Tisza 48, a Fidesz 36 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknálMedián: mindössze 14 százalék a Fidesz támogatottsága a 40 év alattiak körében