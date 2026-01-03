Svájc;halálos áldozatok;tűzvész;sérültek;azonosítás;fiatalok;áldozatok hozzátartozói;

Rendőrségi tájékoztató Wallis kantonban

Eddig négy halálos áldozatot sikerült azonosítani a svájci tűzvész után

A korábban már megnevezett 16 éves golfozón kívül a másik három fiatal kilétét nem, csak az életkorát közölték a hatóságok.

A rendőrség azonosította az első négy holttestet, akik szilveszterkor egy svájci síközpont bárjában kitört tűzben vesztették életüket – írj a BBC. A rendőrségi közlemény szerint egy 21 és egy 16 éves svájci nő, valamint egy 18 és egy 16 éves svájci férfi holttestét visszaadták családjaiknak. Az azonosított áldozatokról további részleteket, beleértve a neveket, nem hoztak nyilvánosságra, de az ismert, hogy a halottak és eltűntek között sok a tinédzserkorú.

Lapunk is beszámolt arról, hogy egy tizenhat éves válogatott golfozó a svájci tűzvész első azonosított olasz áldozata. A 16 éves Emanuele Galeppini, Olaszország válogatott golfozója a svájci Crans-Montana városában szilveszterkor történt bártűz első, hivatalosan azonosított olasz áldozata. Ő két barátjával ment le, akiknek sikerült kijutniuk a helyiségből. Most a Wallis kanton rendőrsége közleménye szerint az eddigi azonosításokat a tisztek és az svájci igazságügyi orvostani intézet kiterjedt munkája tette lehetővé, a további áldozatok azonosítása továbbra is folyamatban van.

Mi is megírtuk, hogy hatóságok legutolsó közlése szerint a crans-montana-i Le Constellationben történt tűzvészben 40 ember halt meg és 119-en megsérültek. A sérültek közül már sokakat azonosítottak, de az eddig még eltűntként nyilvántartottak hozzátartozóinak gyötrelmes a várakozás. Pénteken az is ismertté vált, hogy az előzetes vizsgálatok szerint a mennyezethez túl közel került, pezsgősüvegekbe elhelyezett csillagszórók okozhatták a tragédiát. Guy Parmelin svájci elnök az ország egyik legsúlyosabb tragédiának nevezte a történteket. Svájcban ötnapos gyászt hirdettek.

