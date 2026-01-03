Ez gyors volt, Nicolas Maduro elrablása után Donald Trump világosan kimondta, hogy Venezuela kőolaja kell neki

emberrablás;Venezuela;Egyesült Államok;vádemelés;Nicolás Maduro;

2026-01-03 16:49:00 CET

Szaúd-Arábiáénál is nagyobb kőolajtartalékról van szó. Az amerikai elnököt nem érdekli, hogy felhatalmazás nélkül adott utasítást a venezuelai kolléga elrablására.

Egy túlzás nélkül világraszóló katonai akcióban, amelyet rajtuk kívül ilyen simán valószínűleg senki nem tudna végrehajtani, az Egyesült Államok hadseregének elit kommandósai szombaton behatoltak Venezuelába és elrabolták Nicolas Maduro elnököt és a feleségét, Cilia Flores. A házaspárt az a USS Iwo Jima hadihajóra vitték, mielőtt repülőgépre ültetnék az Egyesült Államok felé, hogy New Yorkban törvény elé állítsák drogkereskedelem és terrorizmus vádjával, Donald Trump amerikai elnök pedig elárulta a háttérben meghúzódó másik, talán ugyanilyen fajsúlyos indítékot is, vagyis hogy be akar szállni Venezuela a kőolajiparába. – A mieink a legnagyszerűbb kőolajcégek a világon, nagyon is be fogunk szállni – mondta az amerikai elnök a Fox Newsnak venezuelai kőolajiparról szóló kérdésre.

Az biztos, hogy hatalmas üzletről van szó, Venezueláé a világ legnagyobb ismert, 303 milliárd hordónyira becsült kőolajtartaléka, amely Szaúd-Arábiáét (267,2 milliárd hordó) is meghaladja. Ezek 2023-as adatok, a listán Iráné a harmadik hely 208,6 milliárd hordóval, Kanadáé pedig a 163,6 milliárd hordóval. A négy ország tudhatja magáénak a világ ismert kőolajtartalékának a felét úgy, hogy az Egyesült Államoknak csak 55 milliárd hordónyi tartaléka lehet – idézi az al-Dzsazíra az Oil and Gas Journal számait. Venezuela tényleg rengeteg kőolajon ül, főleg az Orinoco-övben (az Orinoco folyó keleti meddencéjében), az exportja ugyanis mindössze 4,05 milliárd dollárt ért 2023-ban miküzben a szaúdiaké 181 milliárd dollárra, az amerikaiaké 125 milliárd dollárra, az oroszoké pedig 122 milliárd dollárra rúgott.

Ami az akció részleteit illeti, Donald Trump a Fox Newsnak elárulta, hogy ő élőben nézte az egészet Mar-a-Lagóban, a floridai magánrezidenciáján, hallgatta végig az alatta folytatott kommunikációt. – Soha nem láttam még ilyet – áradozott az amerikai elnök, hozzáfűzve, a Delta Force kommandósai a caracasi Fuerta Tiuna katonai támaszpontra behatolva másodpercek alatt törtek át acélajtókon, hogy elfogják a Maduro-házaspárt. Elmondása szerint amerikai emberveszteség nincs is, néhány kommandós sebesült meg, amikor a helikopterüket venezuelai találat érte. Egyébként négy napon át halasztották az akciót a rossz időjárási viszonyok miatt.

Donald Trump beszélt arról is, mostanában dönti el, mit akar kezdeni Venezuelával, de azt nem hagyja, hogy az irányítás a Maduro-rezsim embereinek a kezében maradjon. Közben némi hatásszünet után megszólalt Maria Corina Machado, a venezuelai ellenzék 2025-ös Nobel-békedíjas vezetője is, aki „eljött a szabadság órája!” felkiáltással ünnepelte az amerikai beavatkozást, de a politikai foglyok szabadon bocsátását és a száműzöttek visszatéréséről is írt X-en közzétett bejegyzésében. Hozzátette, az elcsalt a július 28-i elnökválasztás után Edmundo González Urrutia Venezuela törvényes államfője és a fegyveres erők parancsnoka.

Az amerikai elnököt egyébként nem érdekli, hogy felhatalmazás nélkül adott utasítást az akcióra. – Csak panaszkodni tudnak. Ahelyett, hogy azt mondanák, szép munka volt, csak nyafognak, hogy lehet, ez alkotmányellenes – utasította vissza a republikánus amerikai elnök a demokrata körökből érkező bírálatokat. Egy X-en közzétett bejegyzésben Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter is fájlalta, hogy az akció nemzetközi jogot sértett, előtte azonban az amerikai kollégája, Marco Rubio már jelentkezett egy X-bejegyzéssel, mondván, Nicolas Maduro nem is Venezuela legitim elnöke, csak egy bűnszervezet, a Cartel de los Soles vezetője, aki drogot terített az Egyesült Államokban.

Bár az akció tényleg hatalmas fegyvertény, fényt vet arra is, mennyire szétesett Venezuela a Maduro-rezsim alatt.