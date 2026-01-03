Magyar Péter felszólította az Orbán-kormányt, hogy szólaljon meg a venezuelai támadásról

Orbán-kormány;Venezuela;Szijjártó Péter;Donald Trump;Nicolás Maduro;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-03 13:54:00 CET

Szijjártó Péter 2023-ban látogatott el a venezuelai fővárosba, Caracasba, ahol tárgyalásai során megállapodásokat is kötött Nicolas Maduro rezsimjével. A Tisza Párt elnöke az esetleges eszkaláció elkerülésére szólított fel.

„Éjjel az Egyesült Államok katonai műveletet indított Venezuela ellen. A hírek szerint az USA hadserege őrizetbe vette és elszállította az ország elnökét, Nicolas Madurot, akit különböző bűncselekményekkel vádolnak” – reagált a venezuelai eseményekre Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke szerint jelen helyzetben mind Venezuelának, mind a teljes nemzetközi közösségnek a legfőbb érdeke az esetleges eszkaláció elkerülése. Magyar Péter posztjában megosztott egy 2023 novemberében készült „mosolygós” fotót is, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint „az elfogott baloldali diktátor” látható. Az ellenzéki párt elnöke ezt követően felidézte, hogyan nyilatkozott akkor még a tárcavezető a venezuelai elnökről.

„Maduro elnökkel kis híján egyszerre szolgáltunk külügyminiszterként, hiszen ő hat éven át dolgozott Chávez elnök (Venezuela korábbi baloldali diktátora) mellett, mielőtt őt magát elnöknek választották. Egyetértettünk, hogy a mostani világpolitikai változások közepette a választott vezetők legfőbb felelőssége, hogy megőrizzék országaik szuverenitását és ellenálljanak a külső beavatkozási kísérleteknek” – elevenítette fel Szijjártó szavait Magyar Péter. Hozzátette, a Tisza és a magyar emberek várják a kormány megszólalását a mai fejlemények és miniszter korábbi nyilatkozata fényében.

Szijjártó Péter 2023-ban látogatott el a venezuelai fővárosba, Caracasba, ahol tárgyalásai során mezőgazdasági, felsőoktatási és olaj- és gázipari megállapodásokat kötött Nicolas Maduro rezsimjével. A Külgazdasági és Külügyminisztérium azonban nem árulta el, pontosan milyen megállapodásokat kötött Venezuelával. A Telex korábbi cikke szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 oknyomozó újságírója közérdekű adatigényléssel fordult a tárca felé, miután Maduro Donald Trump drogellenes hadjáratának célpontjává vált, azonban nem adták ki az információkat.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump szombaton a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön megerősítette, hogy az Egyesült Államok „nagyszabású támadást hajtott végre Venezuela ellen”. Az amerikai elnök posztjában azt is állította, hogy elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akiket repülőgéppel elvittek az országból. Trump a New York Timesnak adott mai rövid nyilatkozatában „briliáns műveletnek” nevezte a Venezuela elleni, Maduro elnök elfogására irányuló missziót. Az Orbán-kormány egyelőre nem reagált arra, hogy szövetségese, Donald Trump utasítására az USA megtámadta Venezuelát.