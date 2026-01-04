Az MSZP felszólította Donald Trumpot, hogy ne alkalmazzon katonai erőt, a demokrácia védelmében lépjen fel

MSZP;Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;felszólítás;

2026-01-04 18:26:00 CET

Az ellenzéki párt fájlalja, hogy az Orbán-kormány nem védi meg a nemzetközi jogot.

Elfogadhatatlannak tartja az Egyesült Államok által a szuverén Venezuelai Köztársaság ellen végrehajtott katonai támadást a Magyar Szocialista Párt.

Lapunknak is elküldött vasárnapi közleményében az ellenzéki párt azt írta, az erőszak és a kényszer alkalmazása nem jelent megoldást Venezuela politikai válságára, és nem viszi közelebb az ország népét a demokráciához, az igazságossághoz és az emberi méltósághoz fűződő jogos törekvéseihez.

Az MSZP különösen súlyosnak tartja, hogy ebben a helyzetben az Orbán-kormány mélyen hallgat, és miközben saját politikai propagandájában a békére, a szuverenitás védelmére és a nemzeti önrendelkezés fontosságára hivatkozik, nem hajlandó megszólalni egy nyilvánvaló nemzetközi jogsértés ügyében. Ez a hallgatás nem semleges magatartás, hanem politikai állásfoglalás, a katonai beavatkozás hallgatólagos legitimálása, amely hitelteleníti Magyarország békepárti retorikáját és aláássa az ország nemzetközi tekintélyét – vélekednek.

Az MSZP határozottan elutasít minden olyan elképzelést, amely szerint egy külső hatalom – akár az Egyesült Államok elnöke – irányíthatná vagy igazgathatná Venezuelát, mert bármilyen politikai átmenet kizárólag a venezuelai nép döntése lehet. A párt elfogadhatatlannak tartja a venezuelai városok ellen végrehajtott egyoldalú katonai akciókat, valamint Nicolás Maduro és házastársa erőszakos eltávolítását az országból, mivel ezek a lépések aláássák a diplomáciát, sértik a nemzetközi jog alapelveit, veszélyes precedenst teremtenek, és nem a demokráciát vagy az emberi jogokat szolgálják, hanem tovább mélyítik a válságot és az emberi szenvedést.

„A Magyar Szocialista Párt felszólítja az Egyesült Államok elnökét, hogy a katonai erő alkalmazása helyett a demokrácia, a béke és a nemzetközi jog tiszteletben tartása érdekében lépjen fel. Ugyanakkor felszólítjuk az Orbán-kormányt, hogy hagyjon fel a gyáva hallgatással, és egyértelműen foglaljon állást minden olyan cselekménnyel szemben, amely sérti a nemzetközi jogot és a szuverén államok önrendelkezését” – fogalmaz a közlemény.