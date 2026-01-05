Kuba elnöke szerint 32 Nicolás Madurót védő kubai halt meg az amerikai támadásban

Venezuela;Egyesült Államok;Kuba;Nicolás Maduro;

2026-01-05 06:53:00 CET

Miguel Díaz-Canel hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy 32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket. A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai „harcosok” a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és „küldetésük végrehajtása” során vesztették életüket.

Mint megírtuk, Donald Trump szombatra virradóra, helyi idő szerint körülbelül hajnali 1 óra körül katonai műveletet indított Venezuela stratégiai pontjai ellen, az elnököt, Nicolás Madurot és feleségét az ágyából rángatták ki és vették őrizetbe, hogy a USS Iwo Jima nevű hadihajón New Yorkba vigyék. A művelet után az amerikai elnök közölte: az ellenzéki koalíció, az Egyesült Demokratikus Platform (PUD) Nobel-békedíjas vezetője, María Corina Machado ne is reménykedjen abban, hogy átveszi ő a hatalmat, ugyanis az most az övé. Machado egyébként X-bejegyzésben egy órával korábban azt írta, a július 28-i elcsalt választások után Edmundo González Urrutia a törvényes elnök és a fegyveres erők parancsnoka.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.