Mégsem veszi át teljesen az irányítást Venezuelában a Trump-adminisztráció, Nicolas Madurót a leghírhedtebb New York-i börtönbe vitték

Az Egyesült Államok nem kíván napi szinten részt venni Venezuela kormányzásában – idézte az AP hírügynökség Marco Rubio amerikai külügyminiszter vasárnapi kijelentését.
Marco Rubio szerint az amerikai szerepvállalás nem jelent közvetlen beleszólást Venezuela mindennapi irányításába, de a korábban már bevezetett olajblokád révén nyomást gyakorolni, hogy a dél-amerikai országban az történjen, amit ő akar.
Ez egy észrevehető változást jelent a korábbi amerikai álláspontban, szombaton legalábbis Donald Trump még arról beszélt, hogy az Egyesült Államok átmenetileg átveszi az irányítást Venezuelában a legitim politikai hatalomváltás idejére az elnök, Nicolás Maduro eltávolítása után. Marco Rubio kijelentései arra utalnak, hogy a Trump-adminisztráció egy nap múltán igyekszik eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek szerint a határozott amerikai fellépés ismét egy elhúzódó külföldi beavatkozásba vagy egy sikertelen államépítési kísérletbe torkollhatna. Donald Trump megszólalása azt a benyomást kelthette, mintha Venezuela egy Egyesült Államok által felügyelt igazgatási rendszer alá kerülne.Kinevezték Venezuelában ügyvivő elnöknek Delcy Rodríguezt, videón Nicolás Maduro érkezése
Mindez nem volt akadálya annak, hogy Donald Trump megfenyegesse a Nicolas Maduro elrablása után az államfői tisztséget átvevő Delcy Rodriguez eddigi venezuelai alelnököt. Az amerikai elnök a The Atlanticnek adott vasárnapi telefoninterjúban azt mondta, Delcy Rodriguez nagyon nagy árat, taklán Nicolas Maduróénál is nagyobbat” fog fizetni, ha nem azt teszi, amit tennie kell. Venezuela új elnökének a bűne az lehetett, hogy követelni kezdte az Egyesült Államoktól Nicolas Maduro szabadon bocsátását.
Azt Marco Rubio is hangsúlyozta: ha Venezuela nem a megfelelő irányba mozdul el, az Egyesült Államok továbbra is több eszközzel rendelkezik érdekei érvényesítésére. Ezek közé tartozik a már korábban bevezetett olajblokád is, amely változatlanul érvényben marad.
Delcy Rodriguezt a venezuelai legfelsőbb bíróság döntése alapján 90 napig töltheti be a dél-amerikai ország elnöki tisztségét. Államfői szerepvállalása azt jelenti, hogy a Maduro-rezsim emberei hatalmon maradnak Venezuelában. Ezt a hatalmat szentesítette a dél-amerikai ország hadserege is, amelynek nevében Vladimir Padrino védelmi miniszter jelezte, a fegyveres testület Delcy Rodriguez mögött áll.Donald Trump nem akarja a Nobel-békedíjas ellenzéki vezetőre bízni a hatalmat Venezuelában
Eközben egyre több részlet kerül nyilvánosságra Nicolas Maduro elrablásáról. Vladimir Padrino árulta el, hogy a szombati akcióban a venezuelai elnök biztonsági embereinek a jelentős részével végeztek az amerikai kommandósok, amikor behatoltak a caracasi Fuerta Tiuna katonai támaszpontra. Korábban a The New York Times arról számolt be, hogy egy lakóépületet is találat ért, és legalább 40 áldozatról érkeztek jelentések. Egyelőre nem tisztázott, hogy az érintettek civilek voltak-e, vagy katonai célpontokhoz köthetők.Kommandósok és FBI-ügynökök ébresztették a Maduro-házaspárt, hónapokon át készültek titokban az akcióra – Részletek Venezuela elnökének az elrablásáról
Ami Nicolas Madurót és a vele együtt elfogott feleségét, Cilia Florest illeti, őket az amerikaiak először a USS Iwo Jima nevű hadihajóra vitték, aztán Guantánamón felültették egy repülőgépre New York, azaz a Stewart Air National Guard Base felé. New Yorkban a házaspárt a többi között drogkereskedelem és terrorizmus vádja várja. A venezuelai elnök – aki csalással maradt hatalmon a 2025. július 28-i elnökválasztáson – a hírhedt brooklyni Metropolitan Detention Centerben őrzik, ahol drogkereskedők és más bűnözők mellett tárgyalásra várva a többi között a rapper-producer Sean „Diddy” Combs és az FTX-csalássorozat miatt elítélt Sam Bankman-Fried is hűsölt már.
Az Egyesült Államok több államában – Kaliforniától Missourin és Texason át – tüntetésekre készülnek vasárnap és a héten a venezuelai beavatkozás miatt. A szervezők szerint az akciók célja a „Venezuela illegális, alkotmányellenes inváziója” elleni tiltakozás. A demonstrációk közül több tucatot az Indivisible nevű baloldali mozgalom helyi csoportjai szerveznek. A tiltakozók közül sokan főleg azt kifogásolják, hogy Donald Trump amerikai kézbe venné Venezuela kőolajiparát, és amerikai vállalatokat kérne fel a működtetésére.„Senki sem tudja, hogy örüljön vagy rettegjen” – Venezuelai szemtanúval és ellenzéki politikussal is beszéltünk az amerikai támadás után