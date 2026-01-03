Donald Trump nem akarja a Nobel-békedíjas ellenzéki vezetőre bízni a hatalmat Venezuelában

sajtótájékoztató;Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-03 19:02:00 CET

Az amerikai elnök közzétette az első fényképet az elfogott venezuelai kollégáról, aztán sajtótájékoztatón számolt be arról a szombati akcióról, amelyben elrabolták Venezuela elnökét, Nicolas Madurót. Úgy tűnik, egyelőre az eddigi alelnökre bízza a hatalmat, Maria Corina Machadóval, az ellenzék Nobel-békedíjas vezetőjével nem is tárgyalt ma.

Mi fogjuk irányítani Venezuelát – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök azon a szombati sajtótájékoztatón, amelyen először állt a nyilvánosság elé azóta, hogy az amerikai hadsereg kommandósai behatoltak Venezuelába, hogy elfogják és magukkal vigyék Nicolas Maduro elnököt és a feleségét, Cilia Florest. A házaspárt az Egyesült Államokban drogkereskedelem és terrorizmus vádja várja, Donald Trump pedig úgy nyilatkozott, az Egyesült Államok nem akar kockáztatni, hogy „olyasvalaki kezébe kerüljön, aki nem akar jót a venezuelaiaknak”, az amerikaiak addig maradnak, amíg a megfelelő hatalmi átmenetre nem kerülhet sor.

Erről részleteket az amerikai elnök csak újságírói kérdésre árult el. Állítása szerint a külügyminisztere,

Marco Rubio telefonon már beszélt Delcy Rodriguez venezuelai alelnökkel, aki jelezte, hogy hajlandó együttműködni, és már le is tette az államfői esküt.

Aki irányítani fog – fűzte hozzá – itt van a hátam mögött. Ezzel Marco Rubióra, Pete Hegseth védelmi miniszterre és Dan Caine-re, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának az elnökére célzott.

Annak semmi jele – jegyzi meg az AP hírügynökség – hogy az Egyesült Államok átvette volna a hatalmat Venezuelában. A fővárosban, Caracasban még mindig venezuelai katonák őrzik a Miraflores elnöki palotát, a hadsereg a katonai támaszpontokat sem adta fel. A dél-amerikai ország Nobel.-békedíjas ellenzéki vezetője, Maria Corina Machado,az „eljött a szabadság órája!” felkiáltással ünnepelte az amerikai beavatkozást, de sietve hozzátette, az elcsalt a július 28-i elnökválasztás után most Edmundo González Urrutia Venezuela törvényes államfője és a fegyveres erők parancsnoka.

Donald Trump a sajtótájékoztatón azt mondta, az adminisztrációja Maria Corina Machadóval nem is tárgyalt ma. – Azt hiszem, nehéz lenne visszatérnie Venezuelába, hogy vezesse az országot – jelentette ki az amerikai elnök, hozzáfűzve,

a Nobel-békedíjas ellenzéki vezető „egy nagyon kedves nő”, de nincs mögötte támogatás a hazájában.

A szombati amerikai katonai akció mindössze fél órán át tartott, a sajtótájékoztatón pedig kiderült, 20 légitámaszpontról 150 vadászgép és helikopter vett részt benne, F-22-esek, F-35-ösök és F-18-asok, de B-1-es nehézbombázók is. Donald Trump elárulta, készültek egy második támadássorozatra is, és

ha kell, amerikai katonákat fog vezényelni a dél-amerikai országba.

Mindez azt jelenti, nemcsak az nem világos, hogy Donald Trump milyen felhatalmazás alapján adott utasítást a szombati akcióra, hanem az sem, milyen felhatalmazás alapján akarja „irányítani” Venezuelát, az viszont biztos, hogy az egésszel úgy ahogy van, nemzetközi jogot sértett.

Ami Venezuela kőolaját illeti, Donald Trump korábban már beszélt arról, az amerikai cégek beszállnak a dél-amerikai ország iparába. – Helyrehozzuk a lepusztult kitermelési infrastruktúrát, azt akarjuk, hogy Venezuelának pénze legyen – ígérte, ami után tett egy megjegyzést, hogy az Egyesült Államok el fogja adni Venezuela kitermelt kőolajat más országoknak.

Még sajtótájékoztató előtt az amerikai elnök a tulajdonában lévő közösségi oldalon, a Truth Socialön közzé is tett egy fényképet az elfogott Nicolas Maduróról,az amerikai hadihajón, a USS Iwo Jimán. Ezen a venezuelai elnököt szürke overallban, szemfedőben, fülhallgatóval a fején lehet látni, amint éppen a kezében tart egy palack vizet.