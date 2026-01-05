Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;dróntámadás;

Donald Trump közölte, ő nem hiszi, hogy Ukrajna Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját támadta

Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez – jelentette ki az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette, nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén úgy fogalmazott:

Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez.

Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen. Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.

Donald Trump korábban – a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után – bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.

