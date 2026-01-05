Donald Trump közölte, ő nem hiszi, hogy Ukrajna Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját támadta

Donald Trump amerikai elnök vasárnap az elnöki különgép fedélzetén újságírók előtt kijelentette, nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik rezidenciáját vette célba a közelmúltban.
Donald Trump az Air Force One fedélzetén úgy fogalmazott:
Nem hiszem, hogy ez a csapás megtörtént. Valami történt a közelben, de ennek semmi köze ehhez.
Oroszország korábban egy ukrán drón adatai alapján következtetett arra, hogy Kijev december 29-én támadást tervezett Putyin egyik rezidenciája ellen. Ukrajna ezt tagadta, és úgy vélte, hogy Moszkva a hamis állításokkal akarja igazolni a kijevi kormányépületek elleni támadásait.
Donald Trump korábban – a Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után – bírálta Ukrajnát az állítólagos támadás miatt. Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) ugyanakkor közben a hírszerzési eredmények alapján a múlt héten úgy értékelte, hogy Ukrajna nem Putyint vagy egyik rezidenciáját vette célba. Amerikai sajtóhírek szerint Trumpot szerdán John Ratcliffe, a CIA igazgatója tájékoztatta erről.Kreml: Vlagyimir Putyin rezidenciáját támadták az ukránokRácz András szerint Oroszország hazudik a Putyin-rezidencia elleni állítólagos ukrán légitámadásról