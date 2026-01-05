A dán miniszterelnök felszólította Donald Trumpot arra, hogy hagyjon fel a fenyegetőzéssel

Egyesült Államok;Dánia;Grönland;Donald Trump;Mette Frederiksen;

2026-01-05 10:00:00 CET

Az amerikai elnök ezt követően megismételte korábbi, Grönlanddal kapcsolatos álláspontját.

Hagyja abba a fenyegetőzést Grönland elfoglalásával kapcsolatban – üzente Mette Frederiksen dán miniszterelnök Donald Trump amerikai elnöknek.

A BBC szerint a dán politikus leszögezte, semmi értelme arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kell vennie Grönlandot, és hozzátette, az USA-nak nincs joga annektálni a dán királyság három nemzetének egyikét sem. A dán miniszterelnök kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Stephen Miller fehér házi tanácsadó felesége, Katie Miller egy Grönlandot ábrázoló térképet tett közzé az amerikai zászló színeivel a közösségi médiában, „SOON”, vagyis „HAMAROSAN” felirattal.

Mette Frederiksen nyilatkozatában hangsúlyozta: Dánia, és így Grönland is NATO-tag, így a szövetség biztonsági garanciája vonatkozik rá. Dániának – folytatta – már van egy védelmi megállapodása az Egyesült Államokkal, amely hozzáférést biztosított Grönlandhoz, és országa növelte a sarkvidéki térség biztonságára vonatkozó befektetéseit.

„Ezért határozottan sürgetem az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a fenyegetésekkel egy történelmileg közeli szövetségessel, valamint egy másik országgal és egy másik néppel szemben, mely nagyon világosan kimondta, hogy nem eladó”

– fogalmazott.

Donald Trump néhány óra elteltével az Air Force One-on megismételte arról szóló álláspontját, hogy „nemzetbiztonsági szempontból” szükségük van Grönlandra.

Az amerikai elnök az utóbbi hónapokban többször egyértelművé tette, hogy igényt tart Grönland teljes területére – ez így történt közvetlenül karácsony előtt is, amikor kimondta, hogy az Egyesült Államok stratégiai érdekének tartja Grönland megszerzését. Donald Trump korábban felháborodást váltott ki az Európai Unióban azzal is, hogy Jeff Landry louisianai kormányzó személyében különmegbízottat nevezett ki Grönland ügyeinek kezelésére. Ő a többi között azzal a kijelentéssel foglalta el a pozícióját, megtiszteltetés számára azon dolgozni, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon.