Beneš-dekrétumok? Orbán Viktor azt ígéri, beszélni fog a szlovák miniszterelnökkel

A Paraméter a Beneš-dekrétumokról kérdezett. Orbán Viktor leszögezte, a szlovákiai magyarok számíthatnak arra, hogy a magyar kormány mindenben támogatja őket, és a kollektív bűnösség bármilyen megnyilvánulási formáját elutasítják. Majd közölte, próbálják megérteni ezt a szlovák jogszabályt, nem könnyű a helyzet. Vannak konkrét jogi esetek, ezekkel majd foglalkozni kell. Ha az egész helyzetet átlátja, beszélni fog a szlovák miniszterelnökkel.