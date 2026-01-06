személyiségi jogi per;Balatonaliga;Club Aliga;Aligai Fürdőegyesület;

Aligai torzó: a Club Aliga és az élménypark is össztűz alá került

Milliókat kell fizetni sérelemdíjként az aligai karikatúraplakátok miatt

Egy B. Á. B. Numberone Go Kft. által szervezett rendezvényen gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot.

Fejenként 700 ezer, összesen 2,1 millió forintot kell fizetnie a B.Á.B. Numberone Go Kft.-nek az Aligai Fürdőegyesület három tagja részére a Budapest Környéki Törvényszék év végi bírósági meghagyása szerint, miután a cég megsértette a civil szervezet három képviselőjének személyiségi jogait. A határozat az 550 ezer forintos perköltséget is vállalkozásra terhelte.

Mint arról anno a Népszava beszámolt, a 2022 decemberében alakult B. Á. B. Numberone Go – melynek tulajdonosai huszonéves fiatalok, egyikük a felcsúti Puskás Akadémia technikai vezetőjének, Pető Zoltánnak a fia – 2023 év elején jelezte a balatonvilágosi önkormányzatnak, hogy a balatonaligai strand egy részén – Aliga Világos településrésze – vízi élményparkot szeretnének kialakítani. A képviselő-testület rá is bólintott a kérelemre, ám a cég a megállapodásban rögzített 7 ezer helyett 19,5 ezer négyzetméteres pályát alakított ki, ráadásul nem is az önkormányzati strand, hanem úgy két tucatnyi parti villa előtti vízfelületen, komoly kellemetlenségeket okozva ezzel az ott nyaralóknak.

A Club Aliga beépítése ellen, a tópart megmaradása érdekében küzdő Aligai Fürdőegyesület éppen ezért nemcsak a balesetveszély, a környezetrombolás és a zaj, hanem a szabálytalan kivitelezés miatt is tiltakozott a projekt ellen, ráadásul a nyár elején a hajózási hatóság is visszavonta az élménypark engedélyét, arra hivatkozva, hogy a nyaralótulajdonosokat is be kellett volna vonni az engedélyezési eljárásba. A polgármester viszont a bérleti díj mellett a várható, szerinte éves szinten több tízmillió forintos iparűzési ad miatt mindvégig kiállt a projekt mellett, ám a 2023 júliusi testületi ülésen, melyen több tucat helybéli tiltakozott az élménypark ellen, a képviselők végül visszavonták az engedélyt.

Mindezek után a 2023-as nyárzáró aligai rendezvényen, melyet szintén a B. Á. B. Numberone Go szervezett, gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot, akik közül hárman jogsértés miatt a céghez fordultak, s fejenként 600-600 ezer forintos sérelemdíjat kértek. A vállalkozás szerint viszont a plakátok a szabad véleménynyilvánítás kategóriájába tartoztak, így az egyik sértett megkereste a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot, mely tavaly februárban meg is állapította, a B. Á. B. Numberone Go adatkezelése nem volt jogszerű. A NAIH állásfoglalása után három AFE-tag a bírósághoz fordult, fejenként 700-700 ezer forintos sérelemdíjat követelve, s a Budapest Környéki Törvényszék az év végén – ahogyan erről elsőként a Magyar Narancs beszámolt – meg is állapította a törvénysértést és az összesen 2,1 milliós sérelemdíjat. A cég amúgy 2024-ben a partszakasz egy másik helyén és kisebb volumenben, de kialakított egy vízi élményparkot. 

