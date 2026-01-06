Milliókat kell fizetni sérelemdíjként az aligai karikatúraplakátok miatt

személyiségi jogi per;Balatonaliga;Club Aliga;Aligai Fürdőegyesület;

2026-01-06 08:45:00 CET

Egy B. Á. B. Numberone Go Kft. által szervezett rendezvényen gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot.

Fejenként 700 ezer, összesen 2,1 millió forintot kell fizetnie a B.Á.B. Numberone Go Kft.-nek az Aligai Fürdőegyesület három tagja részére a Budapest Környéki Törvényszék év végi bírósági meghagyása szerint, miután a cég megsértette a civil szervezet három képviselőjének személyiségi jogait. A határozat az 550 ezer forintos perköltséget is vállalkozásra terhelte.

Mint arról anno a Népszava beszámolt, a 2022 decemberében alakult B. Á. B. Numberone Go – melynek tulajdonosai huszonéves fiatalok, egyikük a felcsúti Puskás Akadémia technikai vezetőjének, Pető Zoltánnak a fia – 2023 év elején jelezte a balatonvilágosi önkormányzatnak, hogy a balatonaligai strand egy részén – Aliga Világos településrésze – vízi élményparkot szeretnének kialakítani. A képviselő-testület rá is bólintott a kérelemre, ám a cég a megállapodásban rögzített 7 ezer helyett 19,5 ezer négyzetméteres pályát alakított ki, ráadásul nem is az önkormányzati strand, hanem úgy két tucatnyi parti villa előtti vízfelületen, komoly kellemetlenségeket okozva ezzel az ott nyaralóknak.

A Club Aliga beépítése ellen, a tópart megmaradása érdekében küzdő Aligai Fürdőegyesület éppen ezért nemcsak a balesetveszély, a környezetrombolás és a zaj, hanem a szabálytalan kivitelezés miatt is tiltakozott a projekt ellen, ráadásul a nyár elején a hajózási hatóság is visszavonta az élménypark engedélyét, arra hivatkozva, hogy a nyaralótulajdonosokat is be kellett volna vonni az engedélyezési eljárásba. A polgármester viszont a bérleti díj mellett a várható, szerinte éves szinten több tízmillió forintos iparűzési ad miatt mindvégig kiállt a projekt mellett, ám a 2023 júliusi testületi ülésen, melyen több tucat helybéli tiltakozott az élménypark ellen, a képviselők végül visszavonták az engedélyt.

Mindezek után a 2023-as nyárzáró aligai rendezvényen, melyet szintén a B. Á. B. Numberone Go szervezett, gúnyos karikatúraplakátokkal figuráztak ki négy AFE tagot, akik közül hárman jogsértés miatt a céghez fordultak, s fejenként 600-600 ezer forintos sérelemdíjat kértek. A vállalkozás szerint viszont a plakátok a szabad véleménynyilvánítás kategóriájába tartoztak, így az egyik sértett megkereste a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóságot, mely tavaly februárban meg is állapította, a B. Á. B. Numberone Go adatkezelése nem volt jogszerű. A NAIH állásfoglalása után három AFE-tag a bírósághoz fordult, fejenként 700-700 ezer forintos sérelemdíjat követelve, s a Budapest Környéki Törvényszék az év végén – ahogyan erről elsőként a Magyar Narancs beszámolt – meg is állapította a törvénysértést és az összesen 2,1 milliós sérelemdíjat. A cég amúgy 2024-ben a partszakasz egy másik helyén és kisebb volumenben, de kialakított egy vízi élményparkot.