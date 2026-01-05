Vezetőt cserélt Volodimir Zelenszkij az Ukrán Biztonsági Szolgálat élén

lemondás;Ukrajna;kinevezés;vezetőcsere;Ukrán Biztonsági Szolgálat;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-01-05 22:16:00 CET

Vaszil Maljuk lemondott, miután beszélt vele az ukrán elnök, aki nem sokkal később ki is nevezte utódját, Jevhenyij Hmarát, a szervezet különleges műveleti egységének eddigi vezetőjét bízta meg.

Volodimir Zelenszkij nyomására lemondott Vaszil Maljuk az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, hogy az Oroszország elleni műveletekre összpontosíthasson – írj a The Kyiv Independent. Az ukrán elnök Facebook-posztjában erről azt írta, hogy találkozott az eddigi vezetővel, megköszönte neki a harci szolgálatot, és azt javasolta, hogy kifejezetten erre a munkára, a megszálló orosz állam elleni úgynevezett aszimmetrikus hadműveletre összpontosítson.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy Maljukkal meg is vitatta, hogy kik lehetnek az utódjai, és nem sokkal később ki is nevezte a megbízott SZBU-vezetőt, aki Jevhenyij Hmara, a szervezet Alfa nevű különleges műveleti egységének a vezetője lett. – Az egység következetesen az ukrán védelmi erők leghatékonyabbjai közé tartozik, jelentős orosz felszerelések és személyzet megsemmisítéséért felelős, gyakran dróntámogatással – tette hozzá a The Kyiv Independent. A vezetőcserét a tavaly kirobbant állami korrupciós botrányt követő intézkedések, szervezeti és személyi átszervezések közé sorolják.

Maljukot az elnök környezetéből többször is bírálták korábban az ukrán korrupcióellenes intézmények elleni fellépése miatt, amikor tavaly nyáron az SZBU letartóztatta a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) több alkalmazottját is, orosz kapcsolatokkal vádolva őket, de az nem igazolódott, a nyomozókat később szabadon engedték. Ugyanakkor az SZBU Maljuk vezetésével hajtotta végre a Pókháló hadműveletet , amelynek során teherautókba rejtett drónokat vetettek be Oroszországban, hogy légibázisokat támadjanak több ezer kilométerre az ukrán határtól, és Krímben az oroszoknak stratégiai fontosságú híd ellen is több sikeres akciót vezettek.

Az ukrán elnök hétfőn bejelentett még egy kinevezést gazdasági fejlesztési tanácsadója lett ugyanis Chrystia Freeland anyai ágon ukrán származású volt kanadai külügyminiszter. – Jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetések bevonásában és a gazdasági átalakítások lebonyolításában – írta Volodimir Zelenszkij Freelandről, aki Justin Trudeau korábbi kanadai kormányfő kabinetjében egy ideig a pénzügyi, majd a közlekedési tárcát is vezette, de 2019-től 2024-ig miniszterelnök-helyettesként is volt.