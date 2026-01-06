Legalább 35 ember meghalt a közel másfél hete tartó tüntetésekben Iránban

Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során - közölték aktivisták kedden, miközben a tüntetések ereje nem veszít.
Az adat az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agencytől (HRANA) származik, amely szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetéseken.
Közleményük szerint 29 tüntető, négy gyermek és az iráni biztonsági erők két tagja vesztette életét. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.
A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott.
Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.Trump beavatkozással fenyeget az iráni tüntetők elleni erőszak miatt
Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha Teherán "békés tüntetőket öl", az Egyesült Államok "a megmentésükre siet".
A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.Már tizenhat áldozata van az iráni tüntetéseknek