Hadházy Ákos szerint Mészáros Lőrincék kikapcsolhatták a jeladót a Csendes-óceán felett

2026-01-06 10:31:00 CET

A független országgyűlési képviselő azt feltételezi, hogy már Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában „áztatják a lábukat”.

Hadházy Ákos nemrég arról számolt be, hogy Maui szigetére repült az újévi hawaii utazás alatt Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea, most pedig a politikus közölte: hétfőn, helyi idő szerint 9 órakor felszállt a gépük Honolulun és elindult délnek, de az erre szakosodott oldalakon körülbelül egy órával később már nem volt látható jeladás.

A független országgyűlési képviselő szerint valószínűleg csak annyi történt, hogy a szárazföldtől távol „elment a vétel”, aztán meg kikapcsolták a jeladót és már Bora-Bora szigetén, Francia Polinéziában „áztatják a lábukat”.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy a házaspár megfordult Los Angelesben, a világ (egyik) legdrágább utcájában, és később a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen tűntek fel egy luxusszállodában, ahol a szilvesztert töltötték.