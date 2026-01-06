Megszentelték Orbán Viktor dolgozószobáját

Orbán Viktor;Karmelita kolostor;házszentelés;Bese Gergő;

2026-01-06 12:30:00 CET

Ezúttal sem Bese Gergőt kérték fel, Berta Tibor tábori püspök végezte a szertartást.

Idén is megtartották a Karmelita kolostorban dolgozók a vízkeresztkor, január 6-án szokásos házszentelést – derül ki Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár keddi Facebook-posztjából.

A szertartást Berta Tibor tábori püspök végezte, aki az aktuális évszámot és a C + M + B betűket írta fel krétával a miniszterelnök dolgozószobájának bejárata fölé. Orbán Viktor ugyan nem volt jelent az irodájánál tartott eseményen, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes viszont részt vett rajta.

A Karmelita kolostort – ahogy a PestiSrácok szerkesztőségét és a Megafon-központot is – korábban az a Bese Gergő atya áldotta meg, akiről 2024 szeptemberében derült ki, hogy melegorgiákon vett részt és szerepelt is videókban, amelyeket nem mellesleg ő maga készített. A volt fideszes papot, korábbi dunavecsei plébánost nem sokkal később felfüggesztették papi szolgálata alól, így már tavaly ilyenkor sem ő szentelte meg Orbán Viktor irodáját. Bese legutóbb ősszel adott hírt magáról egy meglehetősen furcsa Facebook-poszttal, amelyben azt állította, hogy egy évvel korábban a nemzetbiztonságiak választás elé állították: vagy öngyilkos lesz vagy emigrál.