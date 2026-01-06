Fojtogatta a nevelőtanárnőt az egyik letartóztatott fiú a Debreceni Javítóintézetben

ügyészség;nevelő;közfeladatot ellátó személy elleni erőszak;Debreceni Javítóintézet;

2026-01-06 13:13:00 CET

A nevelő a bántalmazás következtében könnyebben megsérült, a 15 éves fiatal ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt indult újabb büntetőeljárás.

Nevelőtanárnőt fojtogatott az egyik letartóztatásban lévő fiú a Debreceni Javítóintézetben – tudatta keddi közleményében a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A tájékoztatás szerint a 15 éves fiatal ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult újabb büntetőeljárás. Az ügyészség haladéktalanul intézkedik, hogy másik vármegyében lévő javítóintézetbe helyezzék át az elkövetőt.

Azt írják, a fiatalkorú fiút Békés vármegyében elkövetett vagyon elleni erőszakos bűncselekmény miatt 2025 októberében tartóztatták le, és a Debreceni Javítóintézetben tartották fogva. A rendelkezésre álló adatok szerint 2026. január 2-án a javítóintézetben a nevelőtanárnő a letartóztatottak csoportjában dogozott. A délutáni csendespihenő alatt a nevelői helyiségben tartózkodott, ahová a 15 éves fiú bement és közölte vele, hogy az egyik társa zavarja a pihenőt. A nevelőtanárnő zajt hallott, ezért ki akart menni a helyiségből, azonban ezt a fiatal megakadályozta, hátulról megfogta a nyakát, és fojtogatni kezdte. A nevelő riasztóval értesítette a rendészeket, akik közül az egyik gyorsan odaérkezett, így a fiatalkorú visszaszaladt a csoportszobába.

A tanárnőnek a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérülése keletkezett. A javítóintézetben nevelőtanárként foglalkoztatott dolgozó közfeladatot ellátó személynek minősül, így fokozott büntetőjogi védelemben részesül – jelezte a főügyészség. Közölték azt is hogy a fiú ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt a debreceni rendőrkapitányságon indult büntetőeljárás. „Az alapügyben a nyomozást irányító Gyulai Járási Ügyészség haladéktalanul intézkedik annak érekében, hogy a fiatalkorút másik vármegyében működő javítóintézetbe helyezzék át” – zárul a közlemény.

Mint arról lapunk is beszámolt, az intézménnyel kapcsolatban az elmúlt időszakban több súlyos bűncselekmény és visszaélés gyanúja merült fel. Volt, hogy egy rendész bántalmazott egy növendéket, több ügyben pedig fiatalkorúak kerültek a vádlottak padjára. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a tavalyi év eleje óta tíznél is több öngyilkossági kísérlet történt itt, az ügyészség viszont az esetek kezelésével kapcsolatban nem tárt fel bűncselekményt.