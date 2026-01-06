Tovább nőtt az iráni tüntetésekben elhunytak száma

Irán;összecsapások;megmozdulások;

2026-01-06 15:41:00 CET

Kettős arcát mutatja a hatalom, nincs jele annak, hogy csillapodnának a megmozdulások.

Jogvédő szervezetek szerint legalább 25 ember vesztette életét Iránban a tiltakozások első kilenc napja alatt – írja a Reuters.

A megmozdulások a teheráni bazárokban kezdődtek, miután jelentősen gyengült a nemzeti valuta és elszabadult az infláció. A hatóságok elismerték, hogy az ország súlyos gazdasági nehézségekkel küzd, ugyanakkor azt állítják, hogy a tiltakozásokat külföldi hatalmakhoz köthető hálózatok szítják. Kedden Irán rendőrfőnöke kijelentette: a hatóságok „az utolsó rendbontóval” szemben is fellépnek. A kereskedők tiltakozása eközben kedden is folytatódott a teheráni bazárban, ahol mintegy 150 ember elsősorban gazdasági követeléseket fogalmazott meg – jelentette az iráni Fars hírügynökség.

A megmozdulások Irán nyugati és déli részének több városára is átterjedtek, ám léptékük elmarad a 2022–2023-ban az egész országot érintő tiltakozásoktól. Az akkori tüntetések Mahsza Amini halála után robbantak ki: a fiatal nő az erkölcsrendészet őrizetében vesztette életét, miután állítólag megsértette az Iszlám Köztársaság szigorú öltözködési előírásait. Bár a mostani tiltakozások kisebb kiterjedésűek, rövid idő alatt túlléptek a kizárólag gazdasági követeléseken, és egyes tüntetők már az ország vallási vezetése ellen is jelszavakat skandálnak.

Irán továbbra is jelentős nemzetközi nyomás alatt áll. Donald Trump amerikai elnök pénteken azzal fenyegetőzött, hogy az Egyesült Államok a tüntetők mellé áll, amennyiben a biztonsági erők tüzet nyitnának rájuk.

Erre reagálva Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah kijelentette: az ország nem fog „meghajolni az ellenség előtt”. A Hengaw nevű iráni–kurd jogvédő szervezet szerint az eddigi halálos áldozatok száma elérte a 25 főt, köztük négy 18 év alatti fiatalt. A szervezet közlése alapján több mint ezren kerültek őrizetbe. A HRANA jogvédő aktivistahálózat ennél magasabb adatokat tett közzé: közlése szerint január 5-ig legalább 29 ember vesztette életét – köztük két rendvédelmi dolgozó –, miközben 1 203 személyt tartóztattak le. Az iráni hatóságok nem közöltek hivatalos adatot a tüntetők haláláról, ugyanakkor elismerték, hogy a biztonsági erők két tagja is életét veszítette és több mint egy tucatnyian megsérültek. A hatóságok kettős stratégiát alkalmaznak. Egyszerre hangsúlyozzák, hogy a megmozdulások jogosak és párbeszédet ajánlanak fel. Ugyanakkor egyes megmozdulásokat könnygázzal oszlattak fel azt követően, hogy azok erőszakos összecsapásokba torkolltak.

Maszúd Pezeskian elnök reformokat ígért a monetáris és a bankrendszer stabilizálására, valamint a lakosság vásárlóerejének megőrzésére. A kormány bejelentette a támogatási rendszer átalakítását is: megszünteti az importőrök számára biztosított kedvezményes árfolyamot, és ehelyett közvetlen pénzkifizetésekkel kívánja erősíteni a lakosság alapvető élelmiszerekhez kapcsolódó vásárlóerejét. Az intézkedés január 10-én lép életbe. A jegybank elnökét december 29-én leváltották.

Az iráni riál kedden tovább gyengült, 1 489 500-as szintre esett, ami a tiltakozások kezdete óta mintegy 4 százalékos értékvesztést jelent.