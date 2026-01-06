Lengyelország;NATO;Donald Tusk;Egyesült Államok;Dánia;Grönland;

2026-01-06 14:30:00 CET

Donald Tusk: Dánia számíthat Európa szolidaritására Grönland ügyében

Semmilyen NATO-tagnak nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot, egyébként értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség – szögezte le a lengyel kormányfő.