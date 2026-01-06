Lengyelország;NATO;Donald Tusk;Egyesült Államok;Dánia;Grönland;

Donald Tusk: Dánia számíthat Európa szolidaritására Grönland ügyében

Semmilyen NATO-tagnak nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot, egyébként értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség – szögezte le a lengyel kormányfő.

Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára. Tusk jelezte, hogy az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik.

Úgy ítélte meg, Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. Tusk hangsúlyozta, hogy semmilyen NATO-tagnak nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot, egyébként értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség.

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát.

„Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására”

– fogalmazott. Egyúttal – fűzte hozzá – mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt”.

Donald Tusk megjegyezte, szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.

