Donald Tusk: Dánia számíthat Európa szolidaritására Grönland ügyében

Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.
A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára. Tusk jelezte, hogy az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik.
Úgy ítélte meg, Európa-szerte „nagyon nagy érzelmeket váltott ki” Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra. Tusk hangsúlyozta, hogy semmilyen NATO-tagnak nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot, egyébként értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség.
Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát.
„Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására”
– fogalmazott. Egyúttal – fűzte hozzá – mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt”.
Donald Tusk megjegyezte, szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.A dán miniszterelnök felszólította Donald Trumpot arra, hogy hagyjon fel a fenyegetőzésselAlig burkoltan Kubát és Dániát is megfenyegette az Egyesült Államok a Maduro-akció után