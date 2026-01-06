Megöltek egy 29 éves nőt Budapesten, hatalmas erőkkel keresik a gyilkosát

Egy 29 éves nő holttestét találták meg a rendőrök egy XIII. kerületi lakásban – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden.
E szerint a XIII. kerületi lakásban élő nőt az ismerősei két napon át nem tudták elérni, ezért kedden délután bejelentést tettek a rendőrségen. A tájékoztatás szerint a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.
A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. Az elkövető felkutatására hajtóvadászat indult – tudatta közleményében a BRFK.