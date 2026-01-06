Sulyok Tamás senkinek nem adott kegyelmet az elmúlt fél évben

elnöki kegyelem;Sulyok Tamás;2025;

2026-01-06 18:41:00 CET

A jelenlegi köztársasági elnökhöz 2025-ben összesen 689-en fordultak kegyelemért.

2025 július 1 és december 31-e között összesen 378 kegyelmi kérvény érkezett az államfőhöz, Sulyok Tamás az összeset elutasította – vette észre a Népszava.

A jelenlegi köztársasági elnökhöz 2025-ben összesen 689-en fordultak kegyelemért, a tavalyi év első félévében – mint arról a Népszava elsőként beszámolt – négy emberen esett meg a szíve.

Korábban, 2002-től negyedévente az Igazságügyi Minisztérium tette közzé a statisztikái között az államfők kegyelmi kérelmekben hozott döntéseit. Csakis számokat közöltek, azaz hogy milyen ügyekben született döntés, arról nem árultak el részleteket. Ez azóta sem változott, az viszont Sulyok Tamás érkezésével újdonság lett, hogy a Sándor-palota honlapján hozzák ezeket nyilvánosságra.

A legtöbb kegyelmet 2023-ban adta Novák Katalin, ekkor összesen 40 kérelmezőt részesített kegyelemben 446 kérelemből, azaz csaknem az ügyek 9 százalékában – például Budaházy-ügyben – pozitív döntés született. Korábban ennél sokkal szigorúbban döntöttek az államfők.

Sulyok kőszívűsége nem véletlen, Novák egy kegyelmi ügynek köszönheti bukását. Mint arról többször írtunk, az akkori köztársasági elnök 2023-ban a pápalátogatásra hivatkozva adott elnöki kegyelmet Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt igazgatóhelyettesének, aki a bíróság szerint kényszeríteni akarta a tanúkat a pedofíliáért 8 évre ítélt igazgató, Vásárhelyi János ellen tett vallomásuk megváltoztatására. A botrány miatt Varga Judit, a Novák-féle elnöki kegyelmet ellenjegyző volt igazságügyi miniszter is visszaadta a fideszes képviselői mandátumát, és távozott a közéletből.

2024 márciusi hivatalba lépése után Sulyok Tamás összesen 1369 elnöki kegyelmi döntést hozott. Négy kivételével mindegyik kérelmet elutasította.