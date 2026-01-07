Donald Trump katonai erő bevetését is mérlegeli Grönland ügyében

Egyesült Államok;Grönland;Donald Trump;amerikai hadsereg;

2026-01-07 08:36:00 CET

A Fehér Ház közlése szerint az amerikai elnök és stábja számos lehetőséget vitat meg a sziget megszerzése érdekében.

Donald Trump amerikai elnök számos lehetőséget mérlegel Grönland megszerzésének ügyében, beleértve a katonai erő alkalmazását is – közölte a Fehér Ház a BBC érdeklődésére.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök a hétvégén megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal felruházott Grönlandra.

A Fehér Ház friss tájékoztatása szerint Grönland megszerzése „nemzetbiztonsági prioritás”, az elnök és csapata pedig „számos lehetőséget megvitat ennek a fontos külpolitikai célnak az elérése érdekében”, egyúttal jelezték, hogy „az amerikai hadsereg bevetése mindig a főparancsnok rendelkezésére álló opció”.

Washington azt követően szólalt meg, hogy kedden hat európai ország – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország – közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben leszögezték: a Dániát és Grönlandot érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen kedden megköszönte az európai vezetők egyértelmű támogatását a sziget ügyében, és párbeszédet szorgalmazott az Egyesült Államok kormányával.

A közös nyilatkozatot azután adták ki, hogy az Egyesült Államok elnöke ismét felvetette a Dánia fennhatósága alá tartozó terület átvételének lehetőségét. Donald Trump az elmúlt hetekben többször is megismételte, hogy ellenőrzést szeretne szerezni Grönland felett. Az elképzelést még 2019-ben, első elnöki ciklusa idején vetette fel először, azzal érvelve, hogy a sziget kulcsfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából, Dánia pedig nem tett meg eleget Grönland védelméért.

Donald Trump hétvégi venezuelai katonai akciója tovább erősítette azokat az aggodalmakat, hogy Grönland is hasonló forgatókönyvvel szembesülhet. Grönland vezetése ugyanakkor többször is egyértelművé tette: nem kíván az Egyesült Államok részévé válni. Mette Frederiksen dán miniszterelnök pedig hétfőn felszólította Trumpot, hogy hagyja abba a fenyegetőzést Grönland elfoglalásával kapcsolatban.