Közös nyilatkozatban álltak ki Grönland mellett Európa vezető politikusai

2026-01-06 18:16:00 CET

Véleményük szerint a döntés jogilag és politikailag kizárólag az érintettek, Dánia és Grönland kezében van.

Egyhangúlag kiálltak Grönland mellett Európa meghatározó vezetői – írja a Reuters. A közös nyilatkozat hangsúlyozza, a sarkvidéki sziget a grönlandiaké.

A közös nyilatkozatot azután adták ki, hogy az Egyesült Államok elnöke ismét felvetette a Dánia fennhatósága alá tartozó terület átvételének lehetőségét. Donald Trump az elmúlt hetekben többször is megismételte, hogy ellenőrzést szeretne szerezni Grönland felett. Az elképzelést még 2019-ben, első elnöki ciklusa idején vetette fel először, azzal érvelve, hogy a sziget kulcsfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából, Dánia pedig nem tett meg eleget Grönland védelméért. Az Egyesült Államok hétvégi venezuelai katonai akciója tovább erősítette azokat az aggodalmakat, hogy Grönland is hasonló forgatókönyvvel szembesülhet.

Grönland vezetése ugyanakkor többször is egyértelművé tette: nem kíván az Egyesült Államok részévé válni. Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország és Dánia vezetői által aláírt közös nyilatkozatban az áll, hogy a Dániát és Grönlandot érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni. A dokumentum szerint az északi-sarkvidéki térség biztonságát csak a NATO – benne az Egyesült Államokkal – képes garantálni. A NATO világossá tette, hogy az északi-sarkvidéki régió prioritás, az európai szövetségesek növelik a szerepvállalásukat, a beruházásai mértékét is annak érdekében, hogy a térség biztonságos maradjon és elrettentsék az ellenfeleket. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden kijelentette: Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat.

Az Egyesült Államok bírálataira reagálva Dánia tavaly 42 milliárd dán koronát – mintegy 2 165 milliárd forintot – vállalt katonai jelenlétének megerősítésére az Északi-sarkvidéken. Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnöke hétfőn a CNN-nek nyilatkozva kijelentette: szerinte felesleges a nemzetközi jogi és diplomáciai szempontokon rágódni, mert a „való világban” az erő, a kényszer és a hatalom határozza meg a viszonyokat. Egyben hangsúlyozta: nincs értelme a grönlandi kérdést katonai műveletként értelmezni, és szerinte senki sem fog fegyveresen szembeszállni az Egyesült Államokkal Grönland jövője miatt. Néhány órával a szombati venezuelai amerikai akciót követően Miller felesége, Katie Miller egy Grönlandot ábrázoló térképet tett közzé az X közösségi oldalon. A térképet az amerikai csillagos-sávos zászló színei borították, a bejegyzéshez pedig mindössze annyit írt: hamarosan.

Grönland a világ legnagyobb szigete, mintegy 57 ezer lakója van, Dánia autonóm területeként a NATO védelmi ernyője alá tartozik, stratégiai elhelyezkedése miatt fontos szerepet játszik az Egyesült Államok ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerében. Mivel jelentős ásványkincsei vannak, így a terület iránti igény összhangban áll a Trump-adminisztráció törekvéseivel, amely csökkenteni akarja függőségét a kínai importtól.

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen hétfőn közölte: kormánya az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok erősítésére törekszik, szerinte a grönlandiaknak nem kell tartaniuk egy közeli amerikai hatalomátvételtől.