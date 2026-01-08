Kilép több tucat nemzetközi szervezetből az Egyesült Államok

ENSZ;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-01-08 06:42:00 CET

Az érintett intézményeket a Trump-adminisztráció feleslegesnek és pazarlónak tartja.

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben.

Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot.

Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többek között megállapította, hogy

„a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.

A tárca hozzátette, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.