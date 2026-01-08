A fagyos időjárás miatt megrongálódott a 4-6-os villamos pályája

A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán. A javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek – közölte BKK csütörtökön.
A tájékoztatás szerint a villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg – írták.Péntekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt, mínusz 20 fok alatti minimumok is lehetnekJelentős késésekre, kimaradó járatokra és rövidített útvonalakra figyelmeztet a havas idő miatt a MÁV