időjárás;fagy;hideg;BKK;pályahiba;jegesedés;téli időjárás;4-es 6-os villamos;

A fagyos időjárás miatt megrongálódott a 4-6-os villamos pályája

A javítás idejére, csütörtök estétől péntek hajnalig pótlóbusz jár az érintett vonalon az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.

A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán. A javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek – közölte BKK csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár. A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg – írták. 

