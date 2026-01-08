időjárás;fagy;hideg;BKK;pályahiba;jegesedés;téli időjárás;4-es 6-os villamos;

2026-01-08 17:13:00 CET

A fagyos időjárás miatt megrongálódott a 4-6-os villamos pályája

A javítás idejére, csütörtök estétől péntek hajnalig pótlóbusz jár az érintett vonalon az Oktogon és a Széll Kálmán tér között.