időjárás;fagy;ónos eső;figyelmeztetés;hideg idő;másodfokú figyelmeztetés;

2026-01-08 14:13:00 CET

Péntekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt, mínusz 20 fok alatti minimumok is lehetnek

Az ónos eső következtében pedig akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.