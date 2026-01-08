időjárás;fagy;ónos eső;figyelmeztetés;hideg idő;másodfokú figyelmeztetés;

Péntekre másodfokú figyelmeztetést adtak ki az extrém hideg miatt, mínusz 20 fok alatti minimumok is lehetnek

Az ónos eső következtében pedig akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet.

Három megyére (Bács-Kiskun, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok) másodfokú, további tizenkét megyére (Pest, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre az extrém hideg időjárás miatt.

A HungaroMet előrejelzése szerint holnap hajnalra az ország keleti felén nagy területen várható -15 fok körüli, illetve az alatti minimum hőmérséklet, kiemelten az ország középső észak-déli sávjában -20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

A késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék (északabbra kisebb havazás), kiemelten ónos eső várható. A tartós, több órás csapadékhullásból jelentős mennyiségű ónos eső is előfordulhat, így akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet. Nagyobb területen a hajnali, reggeli órákban ónos esőtől függetlenül is csúszósak lehetnek az utak.

Az ónos eső miatt Baranya, Somogy, Vas és Zala megyére másodfokú, míg Bács-Kiskun, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A HungaroMet a Facebook-oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy extrém hidegre vonatkozó másodfokú figyelmeztetést legutóbb csaknem öt éve, 2021. február 11-én adtak ki.

A Dunántúl északnyugati részén lehet kevésbé hideg, zord az éjjel, a térséget ugyanis már eléri a következő légörvényhez kapcsolódó front felhőzete.

A következő éjszaka már az ország nagy részén hasonlóan "fogcsikorgatónak" ígérkezik.