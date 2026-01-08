Jelentős számú politikai foglyot engednek szabadon Venezuelában

Venezuela;olaj;politikai foglyok;Donald Trump;Nicolás Maduro;

2026-01-08 22:52:00 CET

Igaz, Donald Trumpot inkább a kőolaj érdekli az emberi jogok helyett.

Jelentős számú politikai fogoly szabadon bocsátásáról tett bejelentést a caracasi kormány, akik között venezuelai és külföldi állampolgárok is vannak - ezt Jorge Rodríguez parlamenti elnök jelentette be a New York Times szerint, azt ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan hány emberről van szó.

A foglyok jogaival foglalkozó szervezetek becslése szerint 800 és 900 közötti számú politikai foglyot tarthatnak fogva Venezuelában, legtöbbjüket olyan bűncselekmények címén ítélték el, mint gyűlöletre uszítás, a kormány megdöntésére irányuló összeesküvés, illetve terrorizmus. Martha Tineo, a Justicia, Encuentro y Perdón nonprofit venezuelai emberi jogi szervezet társalapítója a New York Timesnak elmondta, az első szabadon bocsátott politikai foglyok között olyanok lesznek, akiket az El Helicoide nevű börtönben tartanak fogva. Ez eredetileg egy modern bevásárlóközpontként épült Caracas szívében, majd a titkosrendőrség központjává és egy hírhedt börtönné alakították át, amelyben rendszeresen kínozzák a fogvatartottakat. „Ez a bejelentés, ha teljes mértékben végrehajtják, szükséges lépést jelenthet a demokrácia helyreállítása és az emberi jogok korlátlan tiszteletben tartása felé vezető úton” - áll a közleményben, amely egyúttal követeli is a foglyok szabadon bocsátását.

Venezuelában legutóbb 2024-ben csalták el az elnökválasztást, ezt követően tüntetéshullám vette kezdetét, amely miatt több ezer embert börtönzött be a Nicolas Maduro-féle vezetés. Az elmúlt hónapokban ugyancsak végrehajtottak egy sor önkényes letartóztatást. A New York Times felidézi, hogy Donald Trumpot nem éppen az emberi jogok érdeklik, hanem leginkább Venezuela olajkészlete, ezt egy vasárnapi sajtótájékoztatón egyértelművé is tette, mondván, „még nem jutottak el” odáig, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásának ügyével foglalkozzanak, az olaj van a fókuszban. Kedden ugyanakkor már utalt az El Helicoidéra is, azzal, hogy van egy kínzókamrájuk Caracas közepén, amelyet bezárnak.

Emberi jogi aktivisták szerint egyes börtönökben a hatóságok azt sem engedélyezik a családtagoknak, hogy élelmiszer- vagy gyógyszercsomagokat szállítsanak a foglyoknak. A Politikai Foglyok Szabadságáért Bizottság a közösségi médiában az elnyomás végét követelte, mint alapfeltétele annak, hogy kezdetét vehesse a nemzeti megbékélés.