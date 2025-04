Együtt dobognak a szívek az első Szív-Kör Olimpián

Hazánkban évente 800 gyermek születik szívbetegséggel, jelentős részük élethosszig tartó szoros kontrollt, folyamatos gondozást igényel. Ez a komplex feladat túlmutat az érintettek kardiológiai és sebészeti ellátásán, kórházi ápolásán. A gyerekeknek és családjuknak sokat jelentenek a közösségi programok, a sorstársak támogatása és a gondtalan kikapcsolódás lehetősége. Ezért rendezték meg június 3-án az első Szív-Kör Olimpiát, melyen a szívbetegen született vagy szívműtéten átesett gyermekek is átélhették a mozgás örömét és a versenyzés adta sikerélményt, mivel olyan versenyszámokat találtak ki nekik, amelyeket ők is könnyen és örömmel teljesíthettek. A játékokban részt vevő csapatokat erősítik orvosok és ápolók is a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (GOKVI) Gyermekszív Központjából, amely az ezredforduló óta a hazai gyermekkardiológiai és gyermekszívsebészeti ellátás csúcsintézménye. A verseny fő szervezője a Szív-Kör Egyesület, amely 2020-ban azért alakult, hogy összefogja, képviselje és láthatóvá tegye a szívbeteg gyermekek és családjuk ügyét.