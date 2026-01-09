Korlátozná Trumpot a szenátus a venezuelai katonai akciókkal kapcsolatban

Venezuela;Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai szenátus;

2026-01-09 06:59:00 CET

Öt republikánus szenátor is Trump ellenében szavazott, a későbbiekben azonban ez is kevés lehet.

Az amerikai szenátus csütörtökön megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely arra kötelezné Donald Trumpot, hogy a kongresszus jóváhagyását kérje, mielőtt bármilyen új katonai akciót hajtana végre Venezuelában - írja a Politico, amely szerint a döntés komoly pofont jelent a Fehér Ház számára és a Republikánus Párt megosztottságát is jelzi a Venezuela elleni támadással kapcsolatban.

Miután a javaslatot a republikánus Rand Paul kentucky-i, Lisa Murkowski alaszkai, Susan Collins maine-i, Todd Young indianai és Josh Hawley missouri szenátorok is megszavazták, 52-47 arányú többséget szerzett a döntés az amerikai elnök megrendszabályozására.

A döntés fordulatot jelent a novemberi, az elnök korlátozásáról szóló, kudarcot vallott szavazás után, a demokraták pedig a tervek szerint további témákban tervezik színvallásra kényszeríteni a republikánus képviselőket, amelyeknek különösképp annak fényében van jelentősége, hogy Donald Trump a venezuelai támadás mellett egy sor egyéb agressziót is belengetett, mint például Grönland elfoglalását, illetve egy Kolumbia elleni esetleges támadást. Mint ismert, a Trump-adminisztráció kongresszusi jóváhagyás nélkül rabolta el Nicolas Maduro venezuelai diktátort, azzal magyarázva azt, hogy a művelet egy drogbáró elleni bűnüldözési akció volt, amihez nem kellett a törvényhozók beleegyezését kérni.

Miután azonban Donald Trump további támadásokat is kilátásba helyezett, három olyan republikánus képviselő is kihátrált mögüle, akik eddig támogatták a célkitűzéseit. Todd Young indianai szenátor például azzal indokolta a döntését, hogy Trump korábban a háborúk lezárásával kampányolt, egy elhúzódó katonai akció pedig ellentétes lenne ezzel a célkitűzéssel.

Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön kapott dührohamot, ebben név szerint emlegetve az öt renitens republikánus szenátort, közölte, hogy szégyelljék magukat, amiért a demokratákkal együtt szavaztak és megpróbálták elvenni a hatalmat. „Susan Collinst, Lisa Murkowskit, Rand Pault, Josh Hawleyt és Todd Youngot soha többé nem szabadna megválasztani a hivatalukba” - jelentette ki. „Ez a szavazás nagy mértékben akadályozza az amerikai önvédelmet és nemzetbiztonságot, akadályozva az elnök főparancsnoki hatalmát” - háborgott az elnök.

A demokraták részéről egy szenátorral, a pennsylvaniai John Fettermannal kapcsolatban merült fel, hogy esetleg kiszavazhat a pártjából és a republikánusokkal tarthat, de végül ő is megszavazta a Trump korlátozásáról szóló döntést. A történet azonban itt még nincs lezárva, ugyanis a határozatnak még át kell mennie a Képviselőházon is, ha pedig ez megtörténik, Trump még mindig vétózhat, hacsak nem szavaz kétharmados többség az ellenében.