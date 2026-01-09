Újabb két lengyel állampolgár kapott politikai menedékjogot az Orbán-kormánytól

Magyarország;Lengyelország;menedékjog;

2026-01-09 07:10:00 CET

Egyikük Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter lehet.

Karácsony előtt nem sokkal Magyarország brüsszeli EU-képviselete levelet küldött a többi tagállam delegációjának, amelyben arról tájékoztatta őket, hogy Magyarország menedékjogot biztosított egy másik uniós ország, Lengyelország állampolgárainak - írja a VSquare hírlevelében Panyi Szabolcs újságíró.

E szerint Panyi Szabolcsnak több európai diplomata is megerősítette a levél hitelességét, vagyis hogy Magyarország 2025. december 23-án értesítette az Európai Unió Tanácsát arról, hogy döntés született két lengyel állampolgár menedékkérelmének elfogadásáról. A dokumentumból hiányoztak az érintettek nevei. A lap munkatársa kereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, az igazságügyi, valamint a külügyi tárcát, azonban válasz egyik helyről sem érkezett. Mindez azt jelenti, hogy immáron háromra emelkedhetett azoknak a lengyel szökevények száma, akiknek az Orbán-kormány politikai menedékjogot ad Magyarországon.

Szinte pontosan egy évvel korábban, 2024 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában 11 pénzügyi bűncselekmény miatt köröznek arra hivatkozva, hogy sikkasztott a büntettek áldozatainak támogatására szánt úgynevezett Igazságügyi Alapból. Később egy közérdekű adatigénylés nyomán derült ki, hogy az Orbán-kormány a menedékjog megadását az Alapjogokért Központ egyik brosúrájában foglalt állításokkal indokolta. A varsói ügyészség vizsgálatot indított, hogy kiderítse, segítették-e magyar állampolgárok a korábbi politikust, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást - ez Lengyelországban akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható.

2025 végén aztán Marcin Romanowski korábbi főnöke, Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter szokatlanul hosszú időn át Budapesten tartózkodott. Mindez éppen akkor történt, amikor hazájában már előkészítették ellene a büntetőeljárást, és a szejm megfosztotta őt mentelmi jogától. Látogatása alatt még Orbán Viktorral is találkozott a Karmelitában. Amikor lengyel újságírók Budapestre érkeztek, a korábbi igazságügyi miniszter kitért a kérdések elől, amelyek arra vonatkoztak, hogy szóba került-e a menedékjog az Orbán Viktorral folytatott találkozón.

A VSquare nem tudta független forrásból megerősíteni, hogy ki a két újabb érintett, így kilétük továbbra is ismeretlen.