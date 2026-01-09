Folyamatosan zajlik a Szőlő utca kiürítése

Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-09 08:15:00 CET

Az illetékes hatóságok lényegében titkolóznak a részletekről.

November végén még mintegy hetven fiatalt tartottak fogva a Budapesti Javítóintézetben, december végére azonban számuk harmincra csökkent, miután a többieket más intézményekbe szállították át - írja a Telex.

A portál szerint korábban hat részlegbe osztották a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalokat, mára azonban már csak három csoport működik. Az esettel kapcsolatban a Belügyminisztériumot keresték, miután a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely azt mondta, hogy a Belügyminisztérium tud tájékoztatást adni, hány fogvatartottat szállítottak el a Szőlő utcából. A több tucat fiatal áthelyezéséről szóló értesülést a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) nem vitatta, csupán ugyanazt a választ továbbította, amelyet hétfőn is megküldött, amikor a Telex az átszállításokról érdeklődött. Akkor azt írták: a javítóintézet „a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik”, ugyanakkor az átszállítások részleteiről ugyanakkor biztonsági okokra hivatkozva nem tudtak bővebb tájékoztatást adni. Arra is kitértek, hogy folyamatban van a javítóintézetek működési feltételeinek áttekintése, valamint a fennálló problémák és hiányosságok feltérképezése.

Az átszállítások megtörténtét elismerték, és jelezték, hogy a javítóintézetek vizsgálata során, a rendelkezési jogkör gyakorlójának jóváhagyásával hajtanak végre áthelyezéseket, amelyek „a javítóintézetek biztonságos működését szolgálják”.

A Szőlő utcai intézmény alapfeladata a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúk javítóintézeti elhelyezése és nevelése. Az intézmény 2025 májusában került a figyelem középpontjába, miután a rendőrség májusban elfogta és őrizetbe vette az intézet korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. 2025 végére a Szőlő utcai botrányként emlegetett ügyben a gyanúsítottak száma kilencre nőtt. Legutóbb egy férfit vontak eljárás alá, akit azzal gyanúsítanak, hogy bántalmazott egy fiatalkorú fogvatartottat.