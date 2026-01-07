Földön csúszó fiúk, menekülő dolgozók a Szőlő utcai javítóintézetben

ombudsman;visszaélések;jelentés;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;

2026-01-07 21:29:00 CET

­Egy 2021-es ombudsmani jelentés már feltárt visszatetsző jelenségeket az intézmény működésében.

Kirívó személyzeti fluktuáció, négykézláb takarító fiatalok – ez is szerepel abban a ­2021-es vizsgálati jelentésben, amit a Szőlő utcai javítóintézetben az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala keretén belül működő Nemzeti Megelőző Mechanizmus három munkatársa készített. Az előre be nem jelentett látogatás célja a Covid-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése volt.

A dokumentum szerint a látogatás évében 23, az azt megelőző évben 30 főnek szűnt meg a közalkalmazotti státusza az intézetben. Az alkalmazottak ötöde a látogatást megelőző fél évben állt munkába, majdnem fele pedig 2 évet sem töltött még el ott. Csupán a munkavállalók negyede dolgozott öt évnél régebben ezen a munkahelyen. A látogatás napján a 100 férőhelyes intézetben 23 növendék lakott, átlagéletkoruk 17 év volt, a legfiatalabb 15,5 éves volt, míg a legidősebb csaknem 19.

Az ellenőrök kifogásolták, hogy a jogszabályok és az intézet saját szabályzata ellenére a 16 éven aluliak és felüliek nem külön csoportban voltak elhelyezve.

A jelentés szerint a fiatalok megjegyezték, négykézláb, a földön csúszva kell takarítaniuk a nyél nélküli súrolókefékkel, seprűfejekkel, felmosórongyokkal. Beszéltek arról is, hogy külső vizsgálatra, ellátásra rendőrautóval, bilincsben viszik őket, és a rendőrök az orvosi vizsgálatok alatt is jelen vannak. Egy nyugodt, együttműködő, ellenállást nem tanúsító 15,5 éves fiúról is említést tesz a dokumentum, akit a pszichiátriai vizsgálata alatt vezetőszáron, bilincsben tartottak a vizsgálati helyiségben tartózkodó rendőrök, akik az orvos határozott kérésére sem mentek ki, és nem vették le a mozgást korlátozó eszközt sem, így a részletes orvosi vizsgálat meghiúsult. A jogszabályok szerint csak indokolt esetben kell kényszerítő eszközöket alkalmazni, ám a Szőlő utcában napi rutin volt.

Közben Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa közölte: újra a Debreceni Javítóintézet igazgatóhelyettese Varga László Balázs, akit decemberben kirúgtak a Szőlő utcai intézet éléről. Ő az az ember, aki Debrecenben, egy öngyilkossági kísérlet után nem hívott orvost, ezért csak másnap reggel derült ki, hogy a fiatal súlyos belső sérüléseket szenvedett. Varga nem jelentette Juhász Péter Pál tetteit sem a hatóságoknak, pedig az intézet egyik lakója többször részletesen is beszámolt arról, hogy Juhász Péter Pál lányokat futtat.