Letartóztatták a tűzvész sújtotta svájci bár egyik társtulajdonosát

letartóztatás;Svájc;halálos áldozatok;tűzvész;

2026-01-09 17:31:00 CET

Francia sajtóinformációk szerint Jacques Moretti büntetett előéletűnek számít Franciaországban, mivel 2008 októberében börtönbüntetésre ítélték prostitúciós bűncselekmény miatt.

A svájci hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték pénteken a Constellation nevű Crans-Montana-i szórakozóhely egyik tulajdonosát - egy francia házaspár férfi tagját -, miután szilveszter éjjel 40 ember vesztette életét a bárban pusztító tűzvészben, és 116-an megsérültek, sokan nagyon súlyosan.

A korzikai születésű Jacques Morettit több mint hat órán át hallgatták ki a sioni ügyészségen, majd egy rendőrautóban vitték el az épületből; miközben a másik társdulajdonos, a felesége, Jessica Moretti szabadlábon, ügyvédei kíséretében hagyhatta el a helyszínt.

Valais kanton ügyészi hivatala korábban azt közölte, hogy a bárt üzemeltető francia házaspárt hivatalosan, gyanúsítottként hallgatták ki, és gondatlanságból elkövetett emberöléssel, testi sértéssel és tűzeset okozásával gyanúsítja őket. A nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot és onnan terjedt tovább a tűz. Sokan kritizálták, hogy nem vették őrizetbe közvetlenül a katasztrófa után a bár üzemeltetőit.

Francia sajtóinformációk szerint Jacques Moretti büntetett előéletűnek számít Franciaországban, mivel 2008 októberében börtönbüntetésre ítélték prostitúciós bűncselekmény miatt.

A legkevesebb 40 halálos áldozatot követelő tűzvész miatt ötnapos nemzeti gyászt hirdettek Svájcban. A halálos áldozatok és a sérültek között több külföldi állampolgár is van. A helyi polgármester szerint a Crans-Montana síközpontban található, Le Constellation nevű bárban 2019 óta nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést.